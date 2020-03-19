ASGARİ ÜCRETLİYE KİRA YARDIMI

Kamu kurumları belediyeler gelir ve gider dengesi olmayan, yani giderleri gelirlerinden fazla olan kişilere kira yardımı yapıyor. Asgari ücretle geçinmek zorunda olan kişiler gelirlerini belgeleyebilir ve gerekli kurumlara başvuruda bulunursa kira yardımı alabilirler. Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve kaymakamlıklar içerisinde bulunan sosyal dayanışma yardımlaşma dernekleri ve belediyelerin yardım masalarına başvuruda bulunulabilir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 75 LİRA UYGULANACAK

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.