İŞÇİYE ÖDENECEK TUTARLAR: Son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme olacak. Asgari cüretli çalışan için 2.943 Tl, vergilerin düşüldüğünde ise 1.752,40 Tl en az ödeme yapılabilecek. Maaşı 4 Bin Tl olan için Brüt 4 Bin tl, hesaplanan ödeme 2.400 Tl damga vergisi düşüldüğünde ise 2.381,78 Tl ödeme yapılacak. 7 Bin tl maaş ile çalışanlar için ise 4.414,50 Tl damga vergisi düşüldüğünde 4.380,99 Tl kısa çalışma ödemesi yapılabilecek.