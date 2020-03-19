Türkiye İş Kurumuna başvuru yapan işverenlerin çalışanlarına diğer şartları taşımaları halinde kısa çalışma ödeneği verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kısa çalışma ödeneğini devreye gireceğini açıkladı. En fazla ödeme 4800 Tl olacak. İşyerlerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 3'te biri oranında azalması durumlarında işyerinin faaliyetlerin tamamının ya da bir kısmının en az dört hafta süre ile durdurulması halinde sigortalı olarak istihdam edilenlerin çalışamadıkları dönemlere ait maaşlarının ödenmesi sağlanacak.
ÇALIŞANLARA ÖDENECEK GİDERLER;
Genel zorlayıcı sebeplerle işyerleri geçici olarak kapanmak durumunda bulunanların çalışanlarında kısa çalışma kapsamında genel sağlık sigortası primleri ödenecek. Çalışanların kısa çalışma ödeneği ödemesi gerçekleşecek. 2020 yılında çalışana en az ve en çok ne kadar ödeme yapılacak?
İŞÇİYE ÖDENECEK TUTARLAR: Son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme olacak. Asgari cüretli çalışan için 2.943 Tl, vergilerin düşüldüğünde ise 1.752,40 Tl en az ödeme yapılabilecek. Maaşı 4 Bin Tl olan için Brüt 4 Bin tl, hesaplanan ödeme 2.400 Tl damga vergisi düşüldüğünde ise 2.381,78 Tl ödeme yapılacak. 7 Bin tl maaş ile çalışanlar için ise 4.414,50 Tl damga vergisi düşüldüğünde 4.380,99 Tl kısa çalışma ödemesi yapılabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuruların kabul edilmesi için kısa çalışma talebinde bulunanların iş müfettişleri tarafından yapılacak incelemeler sonrasında taleplerin uygun görülmesi gerekmektedir. İşyerinde çalışanlar açısından kısa çalışma başlangıç tarihinden itibaren işsizlik sigortası primlerinin üç yıl içinde en az 600 gün ödeme yapılmış olması, iş müfettişleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda işçinin bilgilerinin kısa çalışmaya katılacakların listesinde yer alması gerekmektedir.
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