Başkan Erdoğan tarafından ulusa sesleniş konuşmasında 100 Milyar Tl'lik yeni bir paket açıklandı. Ekonomik pakette işverenden emeklilere pek çok konuda destekler verileceği müjdesi geldi. Bunlardan bir tanesi de Koronavirüs nedeniyle işyerleri kapanan esnaflara yönelik oldu. Aile, Çalışma ve Soysal Hizmetler Bakanlığına bağlı İŞKUR genel Müdürlüğünün daha önce başlattığı Kısa çalışma ödeneği devreye gireceği açıklandı. Bu ödeme çalışanlara yansıtılacak. Başvuruların nasıl yapılacağı haberimizde. Başvuruların kabul edilmesi için kısa çalışma talebinde bulunanların iş müfettişleri tarafından yapılacak incelemeler sonrasında taleplerin uygun görülmesi gerekmektedir