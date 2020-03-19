Hangi sınavlar ertelendi 2020? Koronavirüs salgının Türkiye genelinde yayılmasını önlemek adına birçok sağlık tedbiri alınmaya devam ediliyor.. ÖSYM yapılacak olan 9 sınavı ertelediğini açıkladı. Birçok kişi hangi sınavların ertelendiğini merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Hangi sınavlar ertelendi 2020? ÖSYM 9 sınavı erteledi! ÖSYM, yüksek öğretim programlarında okumak isteyen öğrencilerin bilgi düzeylerini ve okumak istedikleri yüksek öğretim programına yeterliliklerini ölçen sınavları hazırlayan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kurumudur. ÖSYM; Yüksek öğretim Kuruluna bağlı okulların seçme ve yerleştirme işlemlerini yürütür. Yüksek öğretim Kuruluna bağlı olarak çalışan bir kuruluştur. 19 Kasım 1974'de kurulmuştur.
HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ 2020?
29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,
- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,
- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,
18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,
- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,
- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,
- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,
- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,
- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde
yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
ÖSYM nedir?
ÖSYM, yüksek öğretim programlarında okumak isteyen öğrencilerin bilgi düzeylerini ve okumak istedikleri yüksek öğretim programına yeterliliklerini ölçen sınavları hazırlayan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kurumudur. ÖSYM; Yüksek öğretim Kuruluna bağlı okulların seçme ve yerleştirme işlemlerini yürütür. Yüksek öğretim Kuruluna bağlı olarak çalışan bir kuruluştur. 19 Kasım 1974'de kurulmuştur.
ÖSYM ne iş yapar?
Yüksek öğretimde okumak isteyen öğrenciler ÖSYM tarafından hazırlanan Yüksek Öğretime Geçiş ve Lisans Yerleştirme Sınavlarına girerek istedikleri yüksek öğretim bölümünde okuyabilirler. ÖSYM ne iş yapar sorusunun cevabı Yüksek öğretim Kanunun 10. Maddesinde belirtilmiştir. Yüksek öğretim kurulunun istediği şartlar içerisinde yüksek öğretim kurumlarına öğrenci alınması ile ilgili sınavları hazırlamak, yapmak ve bu sınavların sonuçları neticesinde öğrenci yerleştirme işlerini yapmak olarak belirtilmiştir. Yüksek öğretime geçiş sınavı (YGS), lisans yerleştirme sınavı (LYS) , akademik lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES), yabancı dil sınavı (YDS) ve kamu personeli seçme sınavı (KPSS) gibi sınavları hazırlama ve yapma yetkisi vardır.
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Vaka sayısı 191'e ölü sayısı 2'ye yükseldi
Türkiye'de ilk Corona virüsü vakasının görülmesinden 7 gün sonra sayı 191'e yükseldi.
Önceki gün yaşanan ilk ölümün ardından ise ikinci acı haber de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.
Bakanlık duyurdu! Doğalgaz faturalarınızı oradan ödeyebilirsiniz!
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde doğal gaz işlemleri için Alo 187, elektrik işlemleri için Alo 186 hattının aranılarak arıza ihbarı, talep, öneri ve şikayetlerin iletilebildiğini ve diğer işlemler için destek alınabildiğini belirtti.
Vatandaşların genel aydınlatma hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi için "TEDAŞ Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması" üzerinden arıza ihbarı bırakabildiğini anımsatan Dönmez, fatura ödeme işlemlerinin de ilgili dağıtım veya tedarik firmalarının resmi internet sayfaları üzerinden, belirtilen anlaşmalı bankalardan veya mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılabildiğini ifade etti.
Dönmez, fatura sorgulama ve aboneliklerle ilgili sözleşme veya fesih işlemlerinin tamamının e-devlet üzerinden kullanıma açık olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bu dönemde Sağlık Bakanlığımızın yayımladığı tedbirlere uyarak mümkün olduğunca vatandaşlarımızın kendilerini kalabalık ortamlardan izole etmesi, salgının kontrol altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır. Salgının daha da yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak işlemleri hayata geçirmek için ilgili bütün firmalarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."
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