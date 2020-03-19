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    • Ekonomi
    • 19.03.2020 21:33
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    • 19.03.2020 21:33
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    19 Mart çekiliş sonuçları açıklandı! Bu akşam 6. kez 16 milyon 591 bin lira devretti

    Milli Piyango İdaresi 19 Mart çekiliş sonuçlarını yapılan çekilişin ardından saat 21.15'te duyurdu.19 Mart heyecanla bekleniyordu. Bu hafta gerçekleştirilen çekilişlerin ardından 6 bilen olmayınca Süper Loto'da 6. kez 16 milyon 591 bin lira devretti. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesinin ardından bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte haftanın kazanan numaraları...

    19 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

    19 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişi Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bu hafta Süper Loto'da hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları

    19 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    12 - 17 - 19 - 35 - 44 - 49

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

    Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

    SÜPER LOTO NEDİR?

    İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

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