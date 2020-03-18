Üniversite vize sınavları iptal mi? Üniversite tatili hakkında açıklamalar binlerce üniversite öğrencisi tarafından sorgulanıyor. Üniversite uzaktan eğitim nasıl olacak? Üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından eğitim sürecinin ve sınavların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, üniversite vize sınavları iptal mi olacak? YÖK Başkanı Yekta Saraç, öğrencilerin yanıtını merakla beklediği soruları cevapladı. Başkan Saraç, 23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerin dijital imkanlarla uzaktan öğretime başlayacağını duyurdu.

ÜNİVERSİTE VİZE SINAVLARI İPTAL Mİ?

YÖK Başkanı Saraç, vize sınavları ertelenecek mi sorusuna, "Üniversiteler karar verecek. Online sınav olup olmayacağına üniversiteler karar verecek. Online yapabilirler ama şeffaf ve denetlenebilir nitelikte olmasını istiyoruz" dedi.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Okulların ardından üniversiteler de uzaktan eğitim yöntemiyle eğitime devam etmeye hazırlanıyor. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Türkiye'de corona virüs tehdidiyle ilgili aldığı önlemleri genişletti Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitim döneminin başlayacağını duyurdu. Üç haftalık tatilin vize sınavlarına denk gelmesi nedeniyle üniversitelerde akademik takvimin uzayıp uzamayacağı da önümüzdeki hafta karara bağlanacak.

Saraç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibarıyla YÖK bünyesinde farklı üniversitelerimizden alanında uzman hocalarımız tarafından oluşturduğumuz Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonumuz tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası'na Yürütme Kurulumuz tarafından son hali verilmiştir.

123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir.

Önümüzdeki haftadan itibaren talep etmeleri halinde sistemdeki bütün öğretim elemanlarına eğiticilerin eğitimi olarak da adlandırabileceğimiz 'Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme' dersi ve yetkinliğinin dijitaL imkanlarla verilmesi konusunda tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır.

İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK'e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan Eğitim, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretmenlerinin okula gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği bir eğitim sistemidir.

Uzaktan eğitim noktasında, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kritik bir rol üstlenecek. Türkiye'nin alanında uzman öğretmenlerinin ders anlatım videolarıyla oluşturulan, dijital kütüphanesi ve yapay zeka altyapısına sahip akıllı yönlendirme sistemiyle yenilenen EBA, Elazığ depremi sonrasındaki telafi eğitimi sürecinde de depremzede öğrencilerin imdadına yetişmişti.

Okulların erken tatil edilmesi durumunda ayrıca yaygın kitle iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim planlamaları da devreye girecek.