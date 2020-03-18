TOPLANTI ÖNCESİ ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen olan Corona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili tedbirleri peyder pey hayata geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz.İpin ucunu asla bırakamayız. Sanayinin çarklarının dönmesini sağlamak elbette kolay değildir. İnşallah bugün burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Bugün burada bir taraftan sabır, bir taraftan dua ile bu süreci aşacağımıza inanıyorum.

Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır.

Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir.

Önümüzdeki birkaç haftalık süreci iyi yönetirsek umduğumuzdan güzel bir tablo bizi bekliyor.