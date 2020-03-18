Okul tatili uzayacak mı? İlk, orta, lise, üniversite tatili son dakika uzadı mı? Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karara ilişkin gözler Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na çevrildi. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantının ardından virüse karşı yeni tedbir kararlarının uygulamaya konması bekleniyor. Bu beklentilerden biri de okul tatilinin uzaması oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte okullar ve üniversite tatili ile ilgili son dakika gelişmeleri…

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Okulların tatilinin uzadığına ilişkin henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs tedbirleri kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki tüm okulların 16 Mart'tan itibaren 2 hafta süreyle tatil edildiğini bildirmişti. Üniversitelerin tatil süresi ise 3 hafta olarak kararlaştırıldı.

Tatil kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk, "Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu; o yüzden biz de bazı önlemler almak durumunda kalıyoruz. Çünkü çocuklarımızın, toplumumuzun sağlığı çok önemli." dedi.