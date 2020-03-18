Okul tatili uzayacak mı? İlk, orta, lise, üniversite tatili son dakika uzadı mı? Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karara ilişkin gözler Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na çevrildi. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantının ardından virüse karşı yeni tedbir kararlarının uygulamaya konması bekleniyor. Bu beklentilerden biri de okul tatilinin uzaması oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte okullar ve üniversite tatili ile ilgili son dakika gelişmeleri…
OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?
Okulların tatilinin uzadığına ilişkin henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs tedbirleri kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki tüm okulların 16 Mart'tan itibaren 2 hafta süreyle tatil edildiğini bildirmişti. Üniversitelerin tatil süresi ise 3 hafta olarak kararlaştırıldı.
Tatil kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk, "Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu; o yüzden biz de bazı önlemler almak durumunda kalıyoruz. Çünkü çocuklarımızın, toplumumuzun sağlığı çok önemli." dedi.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), idari ve akademik personeller hariç üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta kesintisiz tatil edildiğini duyurdu. Üniversite öğrencileri 3 hafta boyunca okula gitmeyecek.
UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA), internet üzerinden ve TRT'den yayın yapılacak. Bu kanallarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın içerikleri paylaşılacak. Gün boyunca yayın olacak. Bu yayınların da saatleri ve sınıf seviyeleri belirlendi. Öğrencilerin ders içeriğinin hangi kanalda olacağının listesi hazırlanıyor. Örneğin pazartesi, salı, çarşamba sabah ya da öğleden sonra hep belli saatlerde ortaokul 2'nci sınıf, lise 2'nci sınıf ya da 5'inci sınıflar olacak.
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Okulların ardından üniversiteler de uzaktan eğitim yöntemiyle eğitime devam etmeye hazırlanıyor. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Türkiye'de corona virüs tehdidiyle ilgili aldığı önlemleri genişletti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) koronavirüs tehdidi nedeniyle üniversitelere verilen üç haftalık arada öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim uygulayacak. Üç haftalık tatilin vize sınavlarına denk gelmesi nedeniyle üniversitelerde akademik takvimin uzayıp uzamayacağı da önümüzdeki hafta karara bağlanacak.
ÜNİVERSİTELERDE DE UZAKTAN EĞİTİM OLACAK
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitim döneminin başlayacağını duyurdu. Üç haftalık tatilin vize sınavlarına denk gelmesi nedeniyle üniversitelerde akademik takvimin uzayıp uzamayacağı da önümüzdeki hafta karara bağlanacak.
Saraç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün itibarıyla YÖK bünyesinde farklı üniversitelerimizden alanında uzman hocalarımız tarafından oluşturduğumuz Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonumuz tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası'na Yürütme Kurulumuz tarafından son hali verilmiştir.
123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir.
Önümüzdeki haftadan itibaren talep etmeleri halinde sistemdeki bütün öğretim elemanlarına eğiticilerin eğitimi olarak da adlandırabileceğimiz 'Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme' dersi ve yetkinliğinin dijital imkanlarla verilmesi konusunda tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır.
İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK'e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.