Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılacak olan adaylar okulların ve üniversitelerin tatil olmasıyla birlikte ertelenme kararının olup olmadığını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Mart'ta gerçekleştirilecek MSÜ sınavına başvuru yapan adaylar, sınavın ertelenip ertelenmediğini sorgulatıyor.
MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2020 MSÜ sınavı planlandığı gibi 29 Mart'ta gerçekleştirilecek. Şu anda sınavın iptal edilmesi yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor. Diğer ÖSYM sınavları konusunda da açıklama gelmedi. Konu ile ilgili duyuru yapıldığında takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
2020 YKS SINAVI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT): Sınav: 21 Haziran 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT): Sınav: 21 Haziran 2020
Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020
2020 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 yılında KPSS sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:
2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
Başvuru: 05-20 Mayıs 2020
Geç Başvuru: 9-10 Haziran 2020
Sınav: 19 Temmuz 2020
Sonuç: 10 Eylül 2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
Başvuru: 05-20 Mayıs 2020
Geç Başvuru: 9-10 Haziran 2020
Sınav: 25-26 Temmuz 2020
Sonuç: 10 Eylül 2020
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