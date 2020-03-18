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    • Ekonomi
    • 18.03.2020 18:23
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    • 18.03.2020 18:23
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    ? MSÜ 2020 iptal mi edildi? yapılacak?

    ? MSÜ sınavı iptal mi edildi? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavının ertelenip ertelenmediği adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Ülkemizde koronavirüs vakalarına rastlanmasıyla beraber önlemler artırıldı. 16 Mart tarihinde okullar ve üniversiteler tatil edildi. MSÜ sınavına katılacak adaylar sınavın ertelenip ertelenmediği konusunda araştırma yapıyor. Peki, MSÜ 2020 iptal mi edildi? yapılacak? İşte merak edilen detaylar

    MSÜ sınavı ertelendi mi? MSÜ 2020 iptal mi edildi?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılacak olan adaylar okulların ve üniversitelerin tatil olmasıyla birlikte ertelenme kararının olup olmadığını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Mart'ta gerçekleştirilecek MSÜ sınavına başvuru yapan adaylar, sınavın ertelenip ertelenmediğini sorgulatıyor.

    MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2020 MSÜ sınavı planlandığı gibi 29 Mart'ta gerçekleştirilecek. Şu anda sınavın iptal edilmesi yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor. Diğer ÖSYM sınavları konusunda da açıklama gelmedi. Konu ile ilgili duyuru yapıldığında takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    2020 YKS SINAVI NE ZAMAN?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2020
    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT): Sınav: 21 Haziran 2020
    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT): Sınav: 21 Haziran 2020

    Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
    Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
    Sonuç: 23 Temmuz 2020

    2020 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

    ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 yılında KPSS sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

    2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

    Başvuru: 05-20 Mayıs 2020
    Geç Başvuru: 9-10 Haziran 2020
    Sınav: 19 Temmuz 2020
    Sonuç: 10 Eylül 2020

    2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

    Başvuru: 05-20 Mayıs 2020
    Geç Başvuru: 9-10 Haziran 2020
    Sınav: 25-26 Temmuz 2020
    Sonuç: 10 Eylül 2020

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    Haberler Ekonomi MSÜ sınavı ertelendi mi? MSÜ 2020 iptal mi edildi? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
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