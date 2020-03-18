Hangi bankalar kredi borcunu erteliyor?

Banka borcu erteleme veya dondurma yapmak isteyenler, şartlara uygun oldukları zaman bazı bankalardan bu işlemleri yapabilirler. Belirtmek isteriz ki her banka bu işlemlere sıcak bakmıyordur. Eğer borcunuzu ödeyemeyecekseniz bazı bankalar size yapılandırma talep edecektir. Bu durumda ödeyemediğiniz banka borçlarını yapılandırma yapabilir ve daha sonra ödemesini yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halkbank, İş Bankası, Denizbank, QNB Finansbank, Aktifbank, Odeabank, Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası gibi bankalardan kredi yapılandırma başvurusu yapılmaktadır. Bu bankalarda kullandığınız kart ve kredilerde ödeme zorluğu çekerseniz banka size yardımcı olacaktır.