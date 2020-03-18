Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahaber canlı izle linki sayfamızda yer almaktadır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çankaya Köşkü'nde "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan toplantının öncesinde kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde açıklama yapıyor. Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesi açıklamalarda bulunuyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahaber canlı izle!

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Kurumlarımızın ve STK'larımızın kıymetli temsilcileri sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs hastalığıyla ilgili değerlendirme toplantımıza hoşgeldiniz. Toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş mahiyetindeki basın toplantısında bu hastalığın dünyadaki ve ülkemizdeki sürecini detaylı bir şekilde anlatacağız. Onun için burada kısa bir giriş konuşmasının ardından önümüzdeki dönem için alacağımız tedbirlerin müzakeresine ağırlık vereceğiz.



ALTUN KRİTİK TOPLANTIYI DUYURMUŞTU

Pazartesi günü, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" demişti.

OKTAY VE 15 BAKAN DA KATILIYOR

Geniş katılımlı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, bazı danışmanlar ve ilgili bazı bürokratlar katılıyor.

KORONAVİRÜS ANKETİ ŞOKE ETTİ!

Ruh Sağlığı Derneğinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili salgın hastalık fobisini incelemeye yönelik yaptığı "Korku Salgını Araştırması", bireylerin yüzde 73'ünün elini daha sık yıkama isteği duyduğunu, yüzde 72'sinin öksüren ve hapşıranlardan irkilir hale geldiğini, yüzde 72'sinin ise haberleri takip etme merakının arttığını ortaya koydu. İşte açıklanan son dakika araştırmasının sonuçları ve çarpıcı ayrıntılar;

Ruh sağlığıyla ilgili hususlarda bireysel ve toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan dernek, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyadaki birçok ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19'un psikolojik etkilerini ortaya koymak için yaptığı "Korku Salgını Araştırması"nın ara sonuçlarını açıkladı.

ÖKSÜREN VE HAPŞIRANLARDAN İRKİLİR HALE GELDİK

Koronavirüs salgını sonrası bireylerin kendilerinde gözlemledikleri değişikliklerin yanı sıra yaş, cinsiyet, öğrenim ve medeni durumu, mesleği, varsa çocuk ve kardeş sayısı, gelir düzeyi, özel sigorta gibi kişisel bilgilerinin sorulduğu araştırmaya farklı yaş gruplarından 1500 kişi katıldı.Ayrıca katılımcılara, "Gündemi hangi mecralardan takip ediyorsunuz?", "Kalıcı kronik hastalığınız var mı?", "Geçici hastalıklara yakalanır mısınız?", "Birinci derece yakınlarınızı hastalık sebebiyle kaybettiniz mi?" soruları da yöneltildi.



Salgın, bireylerin yüzde 59'unun hastalıklardan korkma düzeyini, yüzde 58'inin sağlığı hakkında kaygılarını ve hastalık belirtilerinin canını sıkma oranını arttırdı.

HER 3 KİŞİDEN 2'Sİ HASTALIĞA YAKALANMA RİSKİNİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 57'si gelecekle ilgili endişelerinin arttığını kaydederken, yüzde 56'sı hastalığa yakalanma riski düşüncesinin ve salgın hastalıkların kendisine bulaşma ihtimalinin arttığı düşüncesinde olduğunu belirtti.

Ayrıca araştırma, bireylerin yüzde 48'inin ağır bir hastalığın hayatının tüm alanlarına etki edeceğiyle ilgili kaygılarının ve vücudunda olup bitenlerle ilgilenme yoğunluğunun arttığını ortaya çıkardı.

TOPLU TAŞIMA YÜZDE 50 ETKİLENDİ

Salgın nedeniyle insanların yüzde 47'sinin huzursuzluk hissi artarken, araştırmaya göre vatandaşların yüzde 48'i kalabalık, yüzde 46'sı ise kapalı ortamlarda bulunmak istemiyor.

Öte yandan araştırma, koronavirüs korkusunun bireylerin yüzde 50'sinin toplu ulaşım tercihini değiştirmediğini, yüzde 50'sinin ise toplu taşımayı tercih etme oranının azaldığını ortaya çıkardı.

Koronavirüs salgını bireylerin yüzde 44'ünün sağlıklı beslenmeye dikkat etme özenini, yüzde 42'sinin yiyecekleri daha çok yıkama sıklığını, yüzde 39'unun dışarıdan yeme içmeyle ilgili çekincelerini artırdı.

MASKE VE DEZENFEKTAN TEMİNİ ÇABASI

Ankete katılanların yüzde 67'si koronavirüs tedbirleri kapsamında rutin hayatını değiştirmezken, yüzde 31'i salgının hayatında farklılıklara yol açtığını belirtti. Araştırma, bireylerin yüzde 63'ünün maske ve dezenfektan temin etme isteğinin arttığını, yüzde 33'ünde ise bu durumun değişmediğini gösterdi.

Ayrıca, salgın korkusu vatandaşların yüzde 26'sının modern tıbbın iyileştirici gücüne olan inancını, yüzde 25'inin yaşama sevincini, yüzde 17'sinin hayatının anlamına odaklanma gücünü azalttı.

KAYGI AŞIRI OLURSA GÜCÜMÜZÜ KAYBEDEBİLİRİZ

Araştırma sonuçlarını AA muhabirine değerlendiren Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül, koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinden itibaren insanlarda bir panik havasının oluşmaya başladığını söyledi.

Salgın korkusunun "korku salgını"na dönüştüğünü belirten Akgül, hastalığın fiziksel zararlarının yanı sıra psikolojik zararlarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Ruh ve beden sağlığını bir bütün olduğuna, insanların fiziksel rahatsızlıklarının psikolojilerini, psikolojik rahatsızlıklarının da fizyolojilerini etkilediğine işaret eden Akgül, "Biyolojik bir sağlık problemiyle tıbbi anlamda mücadele ederken, psikolojik alanda da çalışmalarımızı yapmak zorundayız. Türkiye'de Sağlık Bakanlığımız fiziki çalışmaları çok güzel yürütüyor. Psikolojik olarak da doğru bilgiyi yetkililerden dinleyerek panik havası oluşturmamamız gerekiyor. Eğer kaygımızı, stresimizi artırırsak, belirsizliğe tahammülümüz düştüğü andan itibaren vücudumuzun direnci ve bağışıklık sistemimiz de zarar görecek ve hastalığa karşı direnme gücümüzü kaybedeceğiz." diye konuştu.

TEDBİRSİZLİK TEDİRGİNLİĞİ BERABERİNDE GETİRİYOR

Akgül, araştırma soruları arasında yer alan "İnsanların salgın hastalıklarıyla ilgili kişisel tedbirler almadıklarıyla ilgili kanaatim" maddesine verilen "Arttı" cevaplarının bir hayli yüksek olduğunu aktararak, "Vatandaşlar olarak gerekli tedbirleri almadığımızı kendi kendimize kabul ediyoruz. Bir kişi çevresindeki insanların kişisel hijyenine ve sağlığına dikkat etmediğinde kendini daha çok tehlikede hisseder. Bu yüzden korkup tedbir almamaktansa, tedbirimizi alacağız ve korkmayacağız. Yoksa tedirginliğimiz artabilir." değerlendirmesini yaptı.

Ankete katılanların yüzde 73'ünün ellerini sık yıkama isteğinin arttığını, yüzde 25'inin ise değişmediğini kaydeden Akgül, tedbir almayı gerektirecek kadar korkmanın önemini vurgulayarak, Türkiye'de bu anlamda bir bilinç olduğunu söyledi.



REFLEKS GELİŞTİRİYORUZ

Vatandaşların haberleri takip etme merakında yüzde 72 artış gördüklerini dile getiren Akgül, şunları kaydetti:

"Etrafımızdaki insanlar öksürdüğünde ve hapşırdığında irkilme durumumuzda ise yüzde 72'lik artış var. Eskiden böyle bir duyarlılığımız yoktu. Şimdi bu durum meydana geldiğinde maskesi var mı diye bakıyoruz. Varoluşumuza yönelik herhangi bir tehdit karşısında kendimizi korumak için refleks geliştiriyoruz. Araştırma sonuçlarına göre, genel olarak hastalıklardan korkma düzeyleri, insanların sağlığıyla ilgili kaygıları ve hastalık belirtilerinin canını sıkma oranı artmış. Bireylerin gelecekle ilgili endişeleri de artmış ama artarken, günlük rutinleri bozmaması lazım. İşimize odaklanabilmeli, sevdiklerimizle konuşabilmeli, beslenmemize ve sporumuza devam edebilmeliyiz. İnsanların büyük bir kısmı hastalığa yakalanma endişesi duymuyor. 'Bana bir şey olmaz.' düşüncesinde."

Araştırma sonuçlarında vatandaşların birçok konuda koronavirüs salgınından duydukları endişeyi gördüklerini dile getiren Akgül, psikolojiyi güçlü tutmanın ve millet ile devlet kaynaşmasının salgınla mücadelede etkili olacağını sözlerine ekledi.

ELİNİ SIK SIK YIKAMAYA ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 73

Katılımcıların 42 soruya yanıt verdiği araştırmanın sonuçlarına göre, bireylerin yüzde 73'ünün elini sık sık yıkama isteği artarken, yüzde 25'inde bu durum değişmedi. Vatandaşların yüzde 72'sinin haberleri takip etme merakı ile öksüren ve hapşıranlardan irkilme durumunun arttığını ortaya koyan araştırma, bireylerin yüzde 60'nın insanların salgın hastalıklarla ilgili kişisel tedbir almadıkları kanaatinde olduğunu gösterdi.