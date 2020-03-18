Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.

Konut kredisi nedir sorusunun cevabı için; Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır. Böylece belirli bir süreliğine bankaya olan borcunuzu öderken kendi evinizde de oturmuş olacaksınız. Fakat öncelikle konut kredisi çekeceğiniz evin krediye uygun olması gerekmektedir. Bunun nedeni ise bankalar verdikleri konut kredisine karşılık olarak evi ipotek altına alırlar. Kredinizi tamamen geri ödediğinizde ise evin üzerindeki ipotek kaldırılır. Fakat borç ödenmez ise banka borçlara karşılık eve el koyma yetkisine sahiptir. Bu şekilde bankalar müşterilerine konut kredisi verirler. Banka krediyi verirken evi ipotek altına aldığı için kefil istemez. Böylelikle daha rahat bir şekilde müşterinin kredi almasını sağlar.

VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

Vadeli mevduat hesabında, belli bir vade boyunca paranızın bankada kalması sözüne karşılık banka sizin paranızla yatırım yapar ve bunun karşılığında size belli bir oranda faiz getirisi sağlar. Vadeli mevduatta kazancınız bankanızın sunduğu faiz oranına ve hesaptaki paranıza göre değişiklik gösterir