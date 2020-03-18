Koronavirüs etkisi ile finansal piyasalarda panik işlemleri, tasarruf sahiplerini mevduat hesabına yönlendiriyor. En yüksek mevduat faizi getirisinin negatif getiri sağladığı vadeli mevduat hesaplarında banka banka güncel 32 günlük en yüksek faiz oranlarını sizler için derledik. İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları… Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.
EN YÜKSEK FAİZ GETİRİSİ SAĞLAYAN BANKALAR
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarına dair güncel liste;
32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı en yüksek olan banka yüzde 11.30 oranında faiz sağlayan Burgan Bank.
TEB 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.50
Denizbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.50
Şekerbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.75
Enpara 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.90
Yapı Kredi Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
QNB Finansbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.70
HSBC 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.25
Burgan Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.30
Fibabanka 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
Alternatif Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
Aktif Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.12
Anadolubank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.70
ICBC 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.70
Odeabank 32 günlük vadeli mevduat faizi 11.00
Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.40
Halkbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.75
Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
İş Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.85
Akbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
Garanti BBVA 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
ING 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
Merkez Bankası faiz indirdi
Perşembe günü toplanması beklenen Para Politikası Kurulu bugün toplandı ve olağanüstü faiz indirime gitti. Merkez 10.75 olan politika faizini 100 baz puan daha indirerek 9.75 seviyesine çekti. Böylece faizler 2 yıl sonra tekrar tek haneye inmiş oldu.
Petrol krizi ve corona virüsünün etkileriyle dünya piyasalarında adeta çöküş yaşanıyor. Bir çok merkez bankası faiz indirimine giderek piyasayı fonlamaya çalışıyor.
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt: 1.45
İhtiyaç: 1.41
Taşıt: 1.07
Konut: 0.97
FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
Taşıt: 1.45
İhtiyaç: 0.89
Konut: 1.23
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
Taşıt: 0.97
İhtiyaç: 0.99
Konut: 0.95
HALKBANK FAİZ ORANLARI
Konut: 0.94
İhtiyaç: 1.07
Taşıt: 0.94
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Taşıt: 0.95
İhtiyaç: 1.05
Sarıpanjur: 1.05
YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI
Konut: 1.09
Bireysel ihtiyaç: 1.69
Taşıt: 1.09
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
Taşıt: 1.11
İhtiyaç: 1.69
Tüketici: 1.69
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI
Taşıt: 1.24
Konut: 0.99
Dijital ihtiyaç: 1.19
TEB FAİZ ORANLARI
Konut: 0.97
Taşıt: 0.99
İhtiyaç: 0.99
ING BANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç: 0.89
Taşıt: 1.04
Konut: 0.94
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.
Konut kredisi nedir sorusunun cevabı için; Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır. Böylece belirli bir süreliğine bankaya olan borcunuzu öderken kendi evinizde de oturmuş olacaksınız. Fakat öncelikle konut kredisi çekeceğiniz evin krediye uygun olması gerekmektedir. Bunun nedeni ise bankalar verdikleri konut kredisine karşılık olarak evi ipotek altına alırlar. Kredinizi tamamen geri ödediğinizde ise evin üzerindeki ipotek kaldırılır. Fakat borç ödenmez ise banka borçlara karşılık eve el koyma yetkisine sahiptir. Bu şekilde bankalar müşterilerine konut kredisi verirler. Banka krediyi verirken evi ipotek altına aldığı için kefil istemez. Böylelikle daha rahat bir şekilde müşterinin kredi almasını sağlar.
VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?
Vadeli mevduat hesabında, belli bir vade boyunca paranızın bankada kalması sözüne karşılık banka sizin paranızla yatırım yapar ve bunun karşılığında size belli bir oranda faiz getirisi sağlar. Vadeli mevduatta kazancınız bankanızın sunduğu faiz oranına ve hesaptaki paranıza göre değişiklik gösterir
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