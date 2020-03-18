Kafeler ne zaman açılacak? Cafelerin açılış tarihi belli oldu mu? Resmi açıklama yapıldı mı?

Kafeler ne zaman açılacak? Dünyada yayılmayı sürdüren Koronavirüs salgını için önlemler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam bilgilendirmeler yapmayı sürdürüyor. Bir çok mekanın kapatılması tedbirler arasında yer alıyor. Vatandaşların gün içinde en çok kullandığı yerler arasında bulunan kafelerin ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. İşte Kafeler ne zaman açılacak? Cafelerin açılış tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle, sinema, tiyatro, konser salonu, gösteri merkezi, çalgılı müzikli lokanta, nişan düğün salonu, gazino, kafe, taverna, birahane, kıraathane, kahvehane, kır bahçesi, kafeterya, internet kafe, nargile salonu, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, her türlü oyun salonları, dernek lokalleri, çay bahçesi, yüzme havuzu, lunapark, sauna, hamam, masaj salonu, kaplıca, spor merkezleri ve SPA'ların faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklamıştı.
Peki kafeler ve ne zaman açılacak?
Söz konusu yerlerde ne zaman faaliyetlere başlanacağı ve etkinliklerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin artması gündemimizdeyken, resmi açıklamaların gelmesinin kısa zamanda gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor.
Türkiye'nin gözü bu toplantıda!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapılacak.
Pazartesi günü, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" demişti.
Toplantı saat 14.00'te başlayacak. Başkan Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yapacak.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 16, 2020
YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pazartesi günü yaptığı açıklamada ekonomide yol haritasının hazırlandığını duyurmuştu. Albayrak, ekonomide atılacak adımların Başkan Erdoğan tarafından bu hafta açıklanacağını bildirmiş ve "Kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır." demişti. Bu doğrultuda Başkan Erdoğan'ın bugünkü toplantının ardından ekonomide yol haritasını açıklaması bekleniyor.
KORONAVİRÜSTE SON DURUM NE?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saatlerinde Türkiye'de koronavirüs vakalarıyla ilgili son durumu açıklamıştı. Koca Türkiye'deki pozitif vaka sayısının 98'e yükseldiğini söylerken, 89 yaşındaki bir erkek vakanın ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu ölüm Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölen ilk kişi oldu.
İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar
Bu saatlerde buluştuğumuz bir basın toplantımız oldu. O toplantı koronavirüs olayında Türkiye için önemli bir eşiği ifade ediyordu. Sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı.
7 gün önce size ilk vakayı bildirmiştim. Koronavirüs hakkında araştırmalar bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs solunum yoluyla buluşuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Virüsün farklı yaşlı grupları üzerindeki etkisi. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat nadiren görülebiliyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor.
"BİR HASTAMI KAYBETTİM"
Bilim Kurulumuzun verdiği bilgileri ifade ettim. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın ağır seyrettiği kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olan kişiler hastalardır. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Yaşlılarımız çok dikkatli Geç saatlerde bulunmam planlı bir toplantı değil, özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum.
VAKA SAYISI 98'E ÇIKTI
Ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır. Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık, riskleri önlüyoruz. Bulgusu olanlardan test için numene alıyoruz. İzole edilen vak
Önceden tanı olan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde çıkan pozitif sayı 51'dir, toplam hasta sayımız 98 olmuştur.
Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle sürmeyecektir, 1 buçuk 2 ay direnelim.
İstanbul trafiğinde koronavirüs etkisi! Yollar boş kaldı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler İstanbul trafiğine yansıdı. İstanbulluların evde kalmasıyla normal günlerde sabah saatlerinde yüzde 50'lere çıkan trafik yoğunluğu yüzde 25'lere düştü.
Yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarılarını dikkate alan İstanbullular evinde kalmayı tercih etti. Vatandaşların evde kalmasıyla sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 50'lere çıkan trafik yoğunluğu bugün yüzde 25 seviyelerine geriledi. Trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı D100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin akıcı olduğu görüldü.
TOPLU TAŞIMA KULLANAN SAYISI AZALDI
İstanbul'un en kalabalık metrobüs istasyonlarından biri olan Mecidiyeköy Durağı da boş kaldı. Toplu taşıma kullanan insan sayısının azlığı dikkat çekti.
ANADOLU YAKASINDA DA YOĞUNLUK DÜŞTÜ
D100 Karayolu Kartal Mevkii'nde her iki istikamette de trafiğin sakin olduğu gözlemlendi.
TOPLU ULAŞIMDA DA YOĞUNLUK YAŞANMADI
Sabah saatlerinde izdihamların yaşandığı Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların koronavirüse karşı önlem aldıkları görüldü. Maske ve eldiven takan yolcular metrobüse binmeden ellerini dezenfekte etti. Yusuf Çakır "Herkesin dikkatli olmasını istiyorum. Önlemin almasını maske ve eldiven takmalarını, özellikle ellerimizi yıkamamız gerekiyor" dedi. Metrobüse bineceğini söyleyen Seher Yalçın, "Çalışıyoruz. Mecbur toplu taşımayı kullanıyorum. Herkesin önlemini almasını istiyorum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.