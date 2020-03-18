İnternet üzerinden gönderilen bilgi nereye gideceğini nasıl biliyor?

İnternet üzerinden bir görsel, dosya ya da mesaj gönderdiğiniz her an bilgisayar bilgiyi daha küçük bölümlere ayırır. Buna paket (veri) adı verilir. Paketler sunucu tarafından alındığı anda orijinal haline geri dönerler.

Bilginin doğru hedefe ulaştığına emin olmak için sunucular, dosyaları bir IP adresine gönderir. İstemci olarak sizin IP adresiniz, bulunduğunuz yere ve internete nasıl bağlandığınıza göre değişir. IP adresleri ayrıca internet hizmet sağlayıcıları tarafından da yasa dışı suç faaliyetlerini tespit etmek amacıyla da kullanılır.