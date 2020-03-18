İNTERNET

İnternet bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. İnternet yerine zaman zaman sadece net sözcüğü de kullanılır.

İnternet, çok protokollü bir ağ olup birbirine bağlı bilgisayar ağlarının tümü olarak da tanımlanabilir.

İnternet dünyasında sunucular (server) ve istemciler (client) yer alır. Sunucular diğer cihazlara hizmet sağlayan makinelerdir ve direkt olarak internete bağlıdır. E-posta sunucusu, web sunucusu ve veri sunucusu bulunur ve her bir sunucu asla değişmeyen statik internet protokolü IP adresine sahiptir. IP adresleri bilgisayarların birbirini bulabilmesini sağlar.

Evinizde kullandığınız dizüstü bilgisayarlar bir sunucu değil istemcidir. Çünkü ev bilgisayarları internete, internet hizmet sağlayıcısı tarafından (ISP) direkt olmayarak bağlanır. Evinizden internete bağlanmak için internet hizmet sağlayıcısı tarafından sunulan Wi-Fi bağlantısına bağlanırsınız. İnternet hizmet sağlayıcısının sunduğu internet hizmeti sizi sunucunun IP adresine bağlar. Web sayfaları ve e-postalar sunucunun hard diskinde yer alan dosyalardır.