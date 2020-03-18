İnternet yavaş mı? Araştırılan konular arasında internet ile ilgili yaşanan sorunlar yer alıyor. Kullanıcılar yaşadıkları internet sorunu sonrasında 'internet gitti mi?' 'İnternet neden yavaş?' gibi aramalar yapıyorlar. İnternet erişimi ile ilgili sorunu olan vatandaşlar internetin yavaşlığı ile ilgili araştırmalar yapılıyorlar. İnternet erişiminde sorun olup olmadığı merak konusu. İnternetin yavaş olup olmamasıyla ilgili bir açıklama bulunmamaktadır.
İNTERNET NASIL ÇALIŞIYOR?
Birçok kişi internete kablosuz olarak bağlansa da internet bağlantıları mutlaka bir kabloya ihtiyaç duyar. Kablosuz internetle (Wi-Fi) ile bile internete bağlı olsanız bile, bağlantı mutlaka bir yönlendiriye (router) geri döner. Yönlendiriciler kablo ağlarına bağlanır. Akıllı telefonlarda ise kablosuz bağlantı, kablo ağına kablo ile bağlı bir baz istasyonuna bağlanır. Zeminin altına ya da elektrik direklerine bağlanmış kablolar ister fiber optik ister bakır olsun, internet kablolar ağı ile bağlıdır.
İNTERNET
İnternet bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. İnternet yerine zaman zaman sadece net sözcüğü de kullanılır.
İnternet, çok protokollü bir ağ olup birbirine bağlı bilgisayar ağlarının tümü olarak da tanımlanabilir.
İnternet dünyasında sunucular (server) ve istemciler (client) yer alır. Sunucular diğer cihazlara hizmet sağlayan makinelerdir ve direkt olarak internete bağlıdır. E-posta sunucusu, web sunucusu ve veri sunucusu bulunur ve her bir sunucu asla değişmeyen statik internet protokolü IP adresine sahiptir. IP adresleri bilgisayarların birbirini bulabilmesini sağlar.
Evinizde kullandığınız dizüstü bilgisayarlar bir sunucu değil istemcidir. Çünkü ev bilgisayarları internete, internet hizmet sağlayıcısı tarafından (ISP) direkt olmayarak bağlanır. Evinizden internete bağlanmak için internet hizmet sağlayıcısı tarafından sunulan Wi-Fi bağlantısına bağlanırsınız. İnternet hizmet sağlayıcısının sunduğu internet hizmeti sizi sunucunun IP adresine bağlar. Web sayfaları ve e-postalar sunucunun hard diskinde yer alan dosyalardır.
İnternet üzerinden gönderilen bilgi nereye gideceğini nasıl biliyor?
İnternet üzerinden bir görsel, dosya ya da mesaj gönderdiğiniz her an bilgisayar bilgiyi daha küçük bölümlere ayırır. Buna paket (veri) adı verilir. Paketler sunucu tarafından alındığı anda orijinal haline geri dönerler.
Bilginin doğru hedefe ulaştığına emin olmak için sunucular, dosyaları bir IP adresine gönderir. İstemci olarak sizin IP adresiniz, bulunduğunuz yere ve internete nasıl bağlandığınıza göre değişir. IP adresleri ayrıca internet hizmet sağlayıcıları tarafından da yasa dışı suç faaliyetlerini tespit etmek amacıyla da kullanılır.
Yönlendirici (Router) nedir?
Yönlendirici herhangi bir yerde iki ya da daha fazla cihazı internet hizmet sağlayıcısıyla bağlamak için kesiştirir. Yönlendiriciler paketleri internet üzerinde hedeflerine ulaşmaları için yardımcı olma görevini üstlenir. Herhangi bir yerde bir web sitesini ziyaret ettiğiniz her an 10 ile 15 yönlendirici paketlerinizi bilgisayarınızdan alıp götürmeyi sağlar.
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