LYS YKS ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs nedeniyle alınacak önlemleri açıkladı. Gelecek aylarda yapılacak LYS ve YKS sınavlarının ertelenebileceği açıklamada yer aldı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler açıklamayı araştırmaya başladı. İşte LYS ertelendi mi? Ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı erteleniyor mu? ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Ancak virüsün toplumdaki seyrine göre önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılabilir. Sınav tarihleri ertelendiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.