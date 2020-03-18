EBA uzaktan eğitim nasıl olacak? eba.gov.tr uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul birinci sınıftan, 12'inci sınıfa kadar tüm sınıflar EBA üzerinden uzaktan online eğitim alacak. EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.
Öğrenciler 23 Mart'tan itibaren de 1 hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecek. Derslerin tamamı online canlı olarak takip edilebilecek. Sistemde yüklü olacak dersler sayesinde öğrenciler tekrar yapabilecek.
EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.
-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Açıköğretim öğrencileri EBA'ya ve EBA Ders'e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.
-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.
-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders'e giriş yapabilirler.
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapılan açıklamaya göre, ilk, orta ve liseler 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler 23 Mart'tan itibaren de 1 hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecek.
Uzaktan eğitim bir hafta olarak planlandı.
UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?
Corona Vürüsü toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sistemiyle ilgili detayları paylaştı. Bakan Selçuk şunları söyledi;
Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) ücretsiz 3 GB internet paketi hizmeti sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercih konusunda seçeceği ortak ve TRT'den farklı kanallardan kendi derslerini alabilme imkanları olacaktır.
Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sunan EBA tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak.
Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacak. Bununla ilgili olarak hangi teknolojiyle hangi içeriği hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre hangi araç, internet mi, televizyon mu, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarın gün mü, 24 saat mi, senkron mu, asenkron mu olacak bunlarla ilgili de tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Bunu sizlerle de paylaşacağız.
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilerimiz, EBA Akademik Destek platformu üzerinden, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine EBA üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. EBA kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi imkanı sağlandığını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Öğretmenler okula gelip mi online dersleri anlatacak?
Öğretmenler iki hafta boyunca okula gelmeyecek, tatil yapacak. Uzaktan eğitim daha önce hazırlanan videolarla EBA ve televizyonlarda yer alacak.
Dersleri hangi öğretmenler anlatıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor. Çekimler daha önce yapıldı. Öğrencilerin istediği her konuyu Türkiye'nin en uzman öğretmenlerinden video kütüphanesine bakarak öğrenme imkânı da var. Video kütüphanesi oluşturuldu.
EBA'ya her platformdan erişim var mı?
Evet. Masaüstü, dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonundan ulaşmak mümkün. EBA'nın hem iOS hem de Android için mobil uygulamaları var.
İnterneti olmayan EBA'ya nasıl ulaşacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, hizmet veren kuruluşlarla anlaşarak 3 GB'lık ücretsiz internet erişimi sağladı. Yani 'Ben Türkiye'nin bir kasabasındayım, köyündeyim ve ücretsiz olarak Türkiye'nin en iyi ders anlatan öğretmenlerinin bazılarından tekrar tekrar dinlemek istiyorum, soru sormak istiyorum' diyen herkes buna ulaşabilecek. Bu eğitim içerikleri eba.gov.tr'den görülebilir. Ayrıca 444 0 632 nolu telefondan da 24 saat erişip bu konularla ilgili her türlü soru sorulabilir.
Evinde tablet, bilgisayar ve telefonu olmayan uzaktan eğitimden yararlanamayacak mı?
Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı Türksat ve TRT'den frekans ve kanallar aldı. EBA'daki içeriği bu TV kanallarına aktaracak. Öğrencilerin buradan da uzaktan eğitim alma imkanı olacak.
EBA NEDİR?
Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.
Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.
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