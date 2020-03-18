EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

SGK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu üç yıllık sürenin sona ermesiyle Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'nin talimatları doğrultusunda 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme yapılması çalışmalarını bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda emekli aylığı; 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olan emeklilerimize 625 lira, 2 bin 500 lira üstünde aylık alan emeklilerimize ise 750 lira tutarında promosyon ödenmesi kararını aldık. Bu artışlarla birlikte bu dönemki promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağladık.

Önümüzdeki dönemde 13 milyon emeklimize yaklaşık 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesinin yapılmasını öngörüyoruz. Emekli aylığı ödeyen en büyük pay Ziraat Bankamıza ait. Bu oran da yaklaşık yüzde 40 civarında olacak diye tahmin ediyoruz."