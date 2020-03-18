12 bankadan emekli maaşına promosyon müjdesi geldi ve ödemeler başladı. Bu anlamda emeklilerin yeni dönem promosyon miktarları da belli olmuş oldu. Promosyon miktarının belli olmasının ardından emekli vatandaşlar, bankaların emekliler için kampanyalarını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Mart ayıyla birlikte birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla sona ermişti. Maaşını seçtiği bankadan alacağını taahüt eden emeklilere banka tarafından belirtilen tutarda promosyon ödemesi yapılacak. Böylece emekli vatandaş üç yıl maaşını seçtiği bankadan alacak. Peki, Mart ayında hangi emekliye kaç TL promosyon ödenecek? İşte detaylar
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ HAZIR
2020 yılına gelindiğinde ise emekli promosyon ücretleri için sözleşmenin süresi sona eriyor. Bankalar emekli maaşı alanlarla yeni bir 3 yıllık sözleşme imzalayabilmek için emekli promosyon tekliflerini hazır.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINACAK?
Maaşını seçtiği bankadan alacağını taahüt eden emeklilere banka tarafından belirtilen tutarda promosyon ödemesi yapılacak. Böylece emekli vatandaş üç yıl maaşını seçtiği bankadan alacak.
EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?
1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.
SGK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Bu üç yıllık sürenin sona ermesiyle Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'nin talimatları doğrultusunda 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme yapılması çalışmalarını bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda emekli aylığı; 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olan emeklilerimize 625 lira, 2 bin 500 lira üstünde aylık alan emeklilerimize ise 750 lira tutarında promosyon ödenmesi kararını aldık. Bu artışlarla birlikte bu dönemki promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağladık.
Önümüzdeki dönemde 13 milyon emeklimize yaklaşık 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesinin yapılmasını öngörüyoruz. Emekli aylığı ödeyen en büyük pay Ziraat Bankamıza ait. Bu oran da yaklaşık yüzde 40 civarında olacak diye tahmin ediyoruz."
Yılmaz, diğer kamu ve özel bankalarının da emeklilere bu konuda gerekli hassasiyeti ve itinayı göstereceğine inandıklarını vurgulayarak, "Bu çalışma ile ödenecek asgari promosyon tutarlarını belirledik. Bankalar kendi inisiyatifleri ile bu tutarın üzerinde de ödemeler yapabileceklerdir. Belirlediğimiz tutarlar bizim asgari olarak belirlediğimiz tutarlardır." diye konuştu.
Emeklilerin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şartın maaş aldığı bankada 3 yıl kalma taahhüdünde bulunması olduğunu dile getiren Yılmaz, belirlenen rakamlar üzerinden, ilk olarak Ziraat Bankası ile promosyon protokolünü bugün imzaladıklarına işaret etti.
Diğer bankalarla protokollerin de hızla imzalanacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını anlatan Yılmaz, "Az önce Sayın Genel Müdürümüzle konuştuğumuzda da şunu ifade ettiler, bugün itibarıyla tüm emeklilerimiz müracaat ettikleri takdirde promosyon bedelleri nakit olarak kendilerine ödenecek." ifadelerini kullandı.
SGK Başkan Vekili Yılmaz, banka promosyonu çalışmaları sürecinde destekleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a şükranlarını sundu.
"Harcamaların hem banka hem de kredi kartlarıyla yapılmasını öneriyoruz" Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan ise protokolün ardından belli bir takvim dahilinde bu ödemelerin tamamının yapılacağına değindi.
Gülcihan, "Bu çalışmalar vesilesiyle ekonomimiz açısından da şunları söylemek isteriz, özellikle emeklerimizden talebimiz, bankada maaş ödemeleri alırken mümkün olduğu kadar asgari ihtiyaçlar haricinde nakit yerine kartla alışveriş yapılması. Harcamaların hem banka hem de kredi kartlarıyla yapılmasını öneriyoruz. Bir de internet, mobil kanallarının da etkin bir şekilde kullanılması durumunda yapılacak bütün hizmetlerde emeklilerimizin lehine düzenlemeler yaparak, taksitlerle, ertelemelerle veya diğer puanlarla ilgili onlara daima avantajlar sunarak, bankamızda bir 'müşteri' değil 'misafir' olarak ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyacağız."
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası emekli banka promosyonu şu şekilde:
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
HALKBANK
Halkbank emekli banka promosyonu öçdemeleri şu şekilde:
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
DENİZBANK
Denizbank 'ın emekli banka promosyonu kampanyası şu şekilde:
DenizBank, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 TL altı için 500 TL, 1500 TL - 2500 TL arası için 625 TL, 2500 TL üzeri için ise 750 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor.Ayrıca müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.
GARANTİ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
Garanti Bankası emekli banka promosyonu açıklaması şu şekilde:
Emeklilerimize 1.200 TL'ye varan promosyon Garanti BBVA'da!
Yeni emeklilerin ilk maaşı promosyonuyla Garanti BBVA'da!
Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile, emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek
Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.
İŞ BANKASI
İş Bankası emekli banka promosyonu ödemeleri şu şekilde:
SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 750 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
TEB
TEB emekli banka promosyonu kampanyası şu şekilde:
TEB, maaşı 999 TL'ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL'ye çıkıyor.
QNB
Qnb Finansbank tarafından emeklilere sunulan promosyon kampanyası şu şekilde:
QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank emekli banka promosyonu şu şekilde:
Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar promosyon sunuyor.
ING
İng Bank emekli promosyonu kampanyası şu şekilde:
ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
Emekliliğin güzelliği bol vakit, ekstrası 2.550 TL promosyon!
YAPI KREDİ
Yapı Kredi Emekli promosyonu kampanyası şu şekilde:
Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.
VAKIFBANK
Vakıfbank emekli banka promosyonu miktarı şu şekilde:
1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,
1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,,
2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL
EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR?
Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.
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