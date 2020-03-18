Depoda 71 TL indirim

fiyatlarındaki düşüş, pompalara yansıyor. Geçen hafta 2 kez indirimleucuzlayan, ardından 7 kuruşluk zam gelen benzinin litresi fiyatı şimdi de 25 kuruş geriledi. Böylece benzinin litre fiyatında 10 Mart'a göredüşüş gerçekleşmiş oldu. İstanbul'da benzinin ortalama fiyatı 5.29, Ankara'da 5.44, İzmir'de 5.45 lira liraya geriledi. Benzinde yaşanan toplam 1.29 liralık indirim, 55 litrelikavantaj sağladı. Motorinde ise geçen haftaki 55 kuruşluk indirimi, bu gece 26 kuruşluk fiyat düşüşü izleyecek. Motorinin litresi Ankara'da 5.49, İstanbul'da 5.39, İzmir'de 5.50 liraya gerileyecek.