Depoda 71 TL indirim

Petrol fiyatlarındaki düşüş, pompalara yansıyor. Geçen hafta 2 kez indirimle 1.11 lira ucuzlayan, ardından 7 kuruşluk zam gelen benzinin litresi fiyatı şimdi de 25 kuruş geriledi. Böylece benzinin litre fiyatında 10 Mart'a göre 1.29 lira düşüş gerçekleşmiş oldu. İstanbul'da benzinin ortalama fiyatı 5.29, Ankara'da 5.44, İzmir'de 5.45 lira liraya geriledi. Benzinde yaşanan toplam 1.29 liralık indirim, 55 litrelik depoda 70,95 lira avantaj sağladı. Motorinde ise geçen haftaki 55 kuruşluk indirimi, bu gece 26 kuruşluk fiyat düşüşü izleyecek. Motorinin litresi Ankara'da 5.49, İstanbul'da 5.39, İzmir'de 5.50 liraya gerileyecek.
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