Corona haritası canlı izle! Corona virüsü son dakika Türkiye'de kaç kişide var? Corona Türkiye son durum gündemin ilk haberi olmaya devam ediyor. Türkiye'de gün geçtikçe vaka sayısı artarken, dünya genelinde de vaka sayısının 200 bini geçtiği belirtildi. Pandemi halini alan ve birçok ülkede sokağa çıkma yasağının ilan edilmesine neden olan Corona virüsüne karşı sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Türkiye genelinde vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerde kalıyor. Uzmanlar virüsten korunmak için art arda uyarılarda bulunuyor. Peki, Corona virüsü Türkiye son durum nedir? İşte, Corona haritası canlı ekranı!
CORONA CANLI HARİTASI!
CORONA TÜRKİYE SON DURUM!
Corona virüs vakasının Türkiye'de 98 kişiye yükseldiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, 89 yaşındaki bir hastanın da hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu ölüm haberi, Türkiye'de corona virüs kaynaklı ilk ölüm oldu.
CORONA VİRÜS HANGİ İLLERDE VAR?
Corona virüslü vakaların hangi illerde olduğuna dair bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
"DAHA SIKI TEDBİRLERE HAZIR OLUN"
Koronavirüs tedbirleri git gide artarken, bütün eğlence mekanlarının, ibadethanelerin, okulların kapanması bu duruma pek alışık olmayan vatandaşları adeta eve bağladı. Bu durum da başka muhtemel sorunların yaşanmasına yol açabilir.
Uzman kişiler önümüzdeki günleri evde geçirmek durumunda kalacak olan vatandaşlara bu konuda tavsiyelerde bulundu.
Türkiye Koronavirüsün Çin'de ortaya çıktığı ilk günden bu yana aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oldu. Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs için kurduğu Bilim Kurulu'nda üye olan Ateş Kara, önemli uyarılarda bulundu. Virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktaran Ateş Kara, durumdan en az zararla çıkmak için daha sıkı tedbirlere hazır olmamız gerektiğini açıkladı.
ANKETTE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün insna psikolojisindeki etkilerini ortaya koymak için bir anket yapıldı. "Korku Salgını Araştırması" adındaki ankete göre insanların yüzde 73'ü elini daha sık yıkama isteği duyarken yüzde 72'si ise öksürenlerden irkilir hale geldiğini söyledi. Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı insanların salgın hastalıklarla ilgili kişisel tedbir almadıkları kanaatindeyken, salgın bireylerin yüzde 59'unun hastalıklardan korkma düzeyini, yüzde 58'inin sağlığı hakkında kaygılarını ve hastalık belirtilerinin canını sıkma oranını arttırdı.
uh Sağlığı Derneğinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili salgın hastalık fobisini incelemeye yönelik yaptığı "Korku Salgını Araştırması", bireylerin yüzde 73'ünün elini daha sık yıkama isteği duyduğunu, yüzde 72'sinin öksüren ve hapşıranlardan irkilir hale geldiğini, yüzde 72'sinin ise haberleri takip etme merakının arttığını ortaya koydu. İşte açıklanan son dakika araştırmasının sonuçları ve çarpıcı ayrıntılar;
Ruh sağlığıyla ilgili hususlarda bireysel ve toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan dernek, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyadaki birçok ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19'un psikolojik etkilerini ortaya koymak için yaptığı "Korku Salgını Araştırması"nın ara sonuçlarını açıkladı.
Koronavirüs salgını sonrası bireylerin kendilerinde gözlemledikleri değişikliklerin yanı sıra yaş, cinsiyet, öğrenim ve medeni durumu, mesleği, varsa çocuk ve kardeş sayısı, gelir düzeyi, özel sigorta gibi kişisel bilgilerinin sorulduğu araştırmaya farklı yaş gruplarından 1500 kişi katıldı.Ayrıca katılımcılara, "Gündemi hangi mecralardan takip ediyorsunuz?", "Kalıcı kronik hastalığınız var mı?", "Geçici hastalıklara yakalanır mısınız?", "Birinci derece yakınlarınızı hastalık sebebiyle kaybettiniz mi?" soruları da yöneltildi.
KORONA VİRÜS DANIŞMA HATTI NEDİR?
SABİM ya da Koronavirüs danışma hattı geçtiğimiz hafta hizmete girdi. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herhangi bir hastalık veya Corona virüs şüphesi gibi durumlarda Alo 184 Sabim Danışma Hattı'nı kurduklarını duyurdu. Bakan Koca, Enfeksiyon durumu halinden virüsü yaymamak adına böyle bir yola başvurduklarını söyledi. SABİM danışma hattı yarın hizmete girecek.
SABİM KORONA DANIŞMA HATTI NUMARA KAÇTIR?
ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Tütün İhbar Hattı aracılığıyla ya da Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden 4207 sayılı Kanun hükümlerinin ihlallerine yönelik ihbar ve şikâyetler Bakanlığımıza iletilmektedir.
ALO 184 SABİM FAALİYETLERİ NELERDİR?
ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Tütün İhbar Hattı aracılığıyla ya da Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden 4207 sayılı Kanun hükümlerinin ihlallerine yönelik ihbar ve şikâyetler Bakanlığımıza iletilmektedir.
Dumansız Hava Sahası Denetim Sisteminde;
Alo 184 Tütün İhbar Hattı tarafından değerlendirilen tütün ihbar ve şikâyetler, ilgili adrese en yakın tütün denetim ekibine görev olarak atanır. İhbarı alan Tütün ekibi ivedilikle verilen adrese giderek ihbarı yerinde değerlendirmektedir. Denetim ekibi tarafından ihlal tespit edilmesi halinde gerekli işlemler yapılmakta ve denetime ait görüntü ve tutanaklar sistem üzerinden merkeze iletilmektedir.
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