Cafelerin açılış tarihi belli oldu mu? Kafeler ne zaman açılacak? Resmi açıklama yapıldı mı?

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını önemli tedbirler almayı da beraberinde getirmişti. Bu anlamada halka açık ve toplanma yerleri olan kafeler kapatılmıştı. Söz konusu yerlerde ne zaman faaliyetlere başlanacağı ve etkinliklerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin artması gündemimizdeyken, resmi açıklamaların gelmesinin kısa zamanda gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam bilgilendirmeler yapmayı sürdürüyor. İşte Kafeler ne zaman açılacak? Cafelerin açılış tarihi belli oldu mu? Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle, sinema, tiyatro, konser salonu, gösteri merkezi, çalgılı müzikli lokanta, nişan düğün salonu, gazino, kafe, taverna, birahane, kıraathane, kahvehane, kır bahçesi, kafeterya, internet kafe, nargile salonu, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, her türlü oyun salonları, dernek lokalleri, çay bahçesi, yüzme havuzu, lunapark, sauna, hamam, masaj salonu, kaplıca, spor merkezleri ve SPA'ların faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklamıştı.
Peki kafeler ve ne zaman açılacak?
Söz konusu yerlerde ne zaman faaliyetlere başlanacağı ve etkinliklerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin artması gündemimizdeyken, resmi açıklamaların gelmesinin kısa zamanda gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor
İşte Bakan Koca'nın açıklamaları;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan 61 yaşındaki erkek bir hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan Koca, tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakanın olduğunu bildirdi.
İstanbul trafiğinde koronavirüs etkisi! Yollar boş kaldı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler İstanbul trafiğine yansıdı. İstanbulluların evde kalmasıyla normal günlerde sabah saatlerinde yüzde 50'lere çıkan trafik yoğunluğu yüzde 25'lere düştü.
Yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarılarını dikkate alan İstanbullular evinde kalmayı tercih etti. Vatandaşların evde kalmasıyla sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 50'lere çıkan trafik yoğunluğu bugün yüzde 25 seviyelerine geriledi. Trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı D100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin akıcı olduğu görüldü.
TOPLU TAŞIMA KULLANAN SAYISI AZALDI
İstanbul'un en kalabalık metrobüs istasyonlarından biri olan Mecidiyeköy Durağı da boş kaldı. Toplu taşıma kullanan insan sayısının azlığı dikkat çekti.
ANADOLU YAKASINDA DA YOĞUNLUK DÜŞTÜ
D100 Karayolu Kartal Mevkii'nde her iki istikamette de trafiğin sakin olduğu gözlemlendi.
TOPLU ULAŞIMDA DA YOĞUNLUK YAŞANMADI
Sabah saatlerinde izdihamların yaşandığı Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların koronavirüse karşı önlem aldıkları görüldü. Maske ve eldiven takan yolcular metrobüse binmeden ellerini dezenfekte etti. Yusuf Çakır "Herkesin dikkatli olmasını istiyorum. Önlemin almasını maske ve eldiven takmalarını, özellikle ellerimizi yıkamamız gerekiyor" dedi. Metrobüse bineceğini söyleyen Seher Yalçın, "Çalışıyoruz. Mecbur toplu taşımayı kullanıyorum. Herkesin önlemini almasını istiyorum" diye konuştu.
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