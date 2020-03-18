Cafelerin açılış tarihi belli oldu mu? Kafeler ne zaman açılacak? Resmi açıklama yapıldı mı?

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını önemli tedbirler almayı da beraberinde getirmişti. Bu anlamada halka açık ve toplanma yerleri olan kafeler kapatılmıştı. Söz konusu yerlerde ne zaman faaliyetlere başlanacağı ve etkinliklerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin artması gündemimizdeyken, resmi açıklamaların gelmesinin kısa zamanda gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam bilgilendirmeler yapmayı sürdürüyor. İşte Kafeler ne zaman açılacak? Cafelerin açılış tarihi belli oldu mu? Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapıldı