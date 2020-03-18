Vatandaşlar, e-Devlet kanalı aracılığıyla sorgulamalarını yaparak daha önce hiç kendilerine tebliğ edilmeyen ya da gözden kaçırdıkları haciz kararlarına dair bilgilere ulaşabilirler. e-Devlet kapısına entegre edilen Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı e-Haciz sayfası oluşturulmuştur. Sorgulama yapmak isteyenler e-Devlet giriş işlemlerini geçtikten sonra gerekli olan bilgileri ekleyerek haciz sorgulama adımlarını internet kanalından yapabilirler. Devlet, vadesi geçen vergi borçlarını tahsil etmek için elektronik ortamda haciz işlemini devreye sokabilir. Elektronik ortamda yürütülen icra işlemlerinde borçlu kişilerin banka üzerindeki maddi kaynaklarına, araba, gayrimenkul veya taşınmaz mal varlıklarına bloke konulabilirHACİZ



SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

e-Haciz Nedir?

e-Haciz, elektronik haciz anlamında kullanılan bir terim olarak bilinir. Elektronik haciz, devlete olan borçları sebebiyle vatandaşların maaş, banka hesaplarındaki para, altın, fon, hisse senedi ve döviz gibi maddi mal varlıklarının elektronik ortamda bloke edilmesi veya el konulması anlamına gelir. Listendirilen mal varlıklarının ne kadarlık kısmının haciz edileceğine ilgili kurum veya kuruluşlar aracılığıyla belirlenir.