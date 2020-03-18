Vatandaşlar, e-Devlet kanalı aracılığıyla sorgulamalarını yaparak daha önce hiç kendilerine tebliğ edilmeyen ya da gözden kaçırdıkları haciz kararlarına dair bilgilere ulaşabilirler. e-Devlet kapısına entegre edilen Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı e-Haciz sayfası oluşturulmuştur. Sorgulama yapmak isteyenler e-Devlet giriş işlemlerini geçtikten sonra gerekli olan bilgileri ekleyerek haciz sorgulama adımlarını internet kanalından yapabilirler. Devlet, vadesi geçen vergi borçlarını tahsil etmek için elektronik ortamda haciz işlemini devreye sokabilir. Elektronik ortamda yürütülen icra işlemlerinde borçlu kişilerin banka üzerindeki maddi kaynaklarına, araba, gayrimenkul veya taşınmaz mal varlıklarına bloke konulabilirHACİZ
e-Haciz Nedir?
e-Haciz, elektronik haciz anlamında kullanılan bir terim olarak bilinir. Elektronik haciz, devlete olan borçları sebebiyle vatandaşların maaş, banka hesaplarındaki para, altın, fon, hisse senedi ve döviz gibi maddi mal varlıklarının elektronik ortamda bloke edilmesi veya el konulması anlamına gelir. Listendirilen mal varlıklarının ne kadarlık kısmının haciz edileceğine ilgili kurum veya kuruluşlar aracılığıyla belirlenir.
e-Haciz Sorgulaması Nasıl Yapılır?
Devlet, vadesi geçen vergi borçlarını tahsil etmek için elektronik ortamda haciz işlemini devreye sokabilir. Elektronik ortamda yürütülen icra işlemlerinde borçlu kişilerin banka üzerindeki maddi kaynaklarına, araba, gayrimenkul veya taşınmaz mal varlıklarına bloke konulabilir. Bu durumda borçlu kişi, bloke altındaki kaynaklarını borcunu ödeyene kadar kullanamaz. Elektronik haciz kararı borçlulara, e-posta yoluyla tebliğ edilir. Bu tebligatın 15 iş günü içinde okunması yararlı olur. Çünkü tebligatın süresinin dolması halinde mail silebilir ya da ödeme için verilen süre dolabilir. Gönderilen e-postaya çeşitli sebeplerle ulaşılamaması durumunda; kişilerin düzenli aralıklarla e-Haciz sorgulama işlemini yapmaları daha sağlıklı sonuçlar elde etmesine yardımcı olur.
E-Haciz sorgulaması e-Devlet kapısı üzerinden kolayca yapılabilir. Sorgulama adımlarını takip ederek vatandaşlar birkaç dakika içinde sonuca ulaşabilirler:
• e-Devlet ana sayfasını açın ve üst köşede çıkan arama bölümüne "banka hesapları" yazın.
• Banka hesapları anahtar kelimesiyle arama yaptırdığınızda birçok işlem sekmesini görüntüleyebilirsiniz. "Banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz sorgulama" yazısına basarak sorgulama işlemini başlatabilirsiniz.
• Açılan ekranın alt kısmında bulunan "uygulamaya git" yazısına basarak e-Devlet ile entegre edilen e-Haciz uygulamasına yönlendirilirsiniz. Bu sekmeden sonra artık Gelir İdare Başkanlığı'nın sitesi üzerinden işlemlerinize devam edebilirsiniz.
Gelir İdaresi Sayfası üzerinden e-Haciz sorgulaması yapmak için TIKLAYINIZ.
e-devlet işleminde bireysel haciz sorgulamalarının yanında; ticari şirket ve işletmelere dair e-Haciz sorgulamalarını da yapabilirsiniz. Bunun için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı kurulan "Sahibi ya da ortağı olduğum ticari işletme ve şirketler" sayfasına girmeniz yeterli olur.
• Kimlik doğrulama adımlarını geçtikten sonra açılan sorgulama sayfası için istenilen boşlukları doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlamanız şarttır.
Ticari Şirket ve İşletmelere dair e-Haciz sorgulaması yapmak için TIKLAYINIZ.
Hangi Durumlarda e-Haciz İşlemi Yapılabilir?
e-Haciz genellikle tahsil edilmeyen vergi borçları sebebiyle tercih edilen bir uygulamadır. Vergi Dairesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait borçları bulunan kişilere e-Haciz tebligatı gönderilir. Ancak yasa çerçevesinde e-Haciz yöntemi kullanılan borçlar belirlenmiştir:
• Trafik cezası borçları
• Motorlu taşıt vergisi borçları
• Maliye borçları
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları
e-Haciz Kararı Nasıl Kaldırılır?
Elektronik ortamda verilen haciz kararını kaldırmak için vatandaşların kesinlikle borçlarını ödemeleri gerekir. Kurum borçlarının ödenmesi için taksitlendirme veya yeniden yapılandırma işlemleri yapılabilir. Borçların ödenmesi halinde maddi kaynaklara konulan bloke işlemi kaldırılır.
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