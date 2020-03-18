AXA Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortası sahiplerinin yararlanabileceği 'Sülale İndirimi'ni hayata geçirdi. 'Sülale İndirimi' kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyat avantajlarına ek olarak yüzde 10 indirim tanımlanıyor. Tamamlayıcı sigorta yaptıranlar, birinci derece aile yakınlarına ek olarak diğer akraba ve hatta yakın arkadaşlardan minimum 5, maksimum 20 kişilik bir grup oluşturarak 'Sülale İndirimi'nden yararlanacak. Tamamlayıcı sigorta, sigortalılara özel hastanelerde sadece 15 lira olan devletin zorunlu katılım payını ödeyerek özel sağlık sigortasının sunduğu tedavi imkanları sunuyor.
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