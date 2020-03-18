LYS ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs nedeniyle alınacak önlemleri açıkladı. Gelecek aylarda yapılacak LYS ve YKS sınavlarının ertelenebileceği açıklamada yer aldı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler açıklamayı araştırmaya başladı. İşte LYS ertelendi mi? Ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı erteleniyor mu? ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Ancak virüsün toplumdaki seyrine göre önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılabilir. Sınav tarihleri ertelendiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. LYS; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM'nin ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yükseköğrenim kurumlarına yerleşebilmesi amacıyla düzenlediği iki basamaklı üniversiteye giriş sınavlarının ikinci basamağını oluşturan sınavdır.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ YKS VE LGS AÇIKLAMASI!
Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; "Gelişmelere göre lise ve üniversite sınavlarını bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi.
2020 YKS, KPSS, LGS, DGS ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Ancak virüsün toplumdaki seyrine göre önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılabilir. Sınav tarihleri ertelendiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020 YKS (TYT - AYT - YDT) NE ZAMAN?
* 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir
* Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran
* Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır.
YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS başvuru tarihleri:
6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 YKS sınav sonuçları, 23 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
KPSS NE ZAMAN?
KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.
KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.
KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.
DGS 2020 NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
2020 ALES SINAV TARİHLERİ
2020 yılında ilk ALES sınavı 3 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES sınavına başvurular ise 13-23 Mart tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sınav sonuçlarının ise 28 Mayıs tarihinde açıklanacak!
LYS NEDİR?
LYS; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM'nin ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yükseköğrenim kurumlarına yerleşebilmesi amacıyla düzenlediği iki basamaklı üniversiteye giriş sınavlarının ikinci basamağını oluşturan sınavdır. Bu basamaklardan ilki Yükseköğretime Geçiş Sınavı yani YGS'dir. LYS farklı ders gruplarını kapsayan 5 sınavdan oluşmaktadır. Bunlar Matematik, Fen Bilimleri, Edebiyat-Coğrafya,Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil sınavlarıdır.
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