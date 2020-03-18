LYS ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs nedeniyle alınacak önlemleri açıkladı. Gelecek aylarda yapılacak LYS ve YKS sınavlarının ertelenebileceği açıklamada yer aldı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler açıklamayı araştırmaya başladı. İşte LYS ertelendi mi? Ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı erteleniyor mu? ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Ancak virüsün toplumdaki seyrine göre önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılabilir. Sınav tarihleri ertelendiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. LYS; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM'nin ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yükseköğrenim kurumlarına yerleşebilmesi amacıyla düzenlediği iki basamaklı üniversiteye giriş sınavlarının ikinci basamağını oluşturan sınavdır.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ YKS VE LGS AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; "Gelişmelere göre lise ve üniversite sınavlarını bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi.