BAKAN SELÇUK ATANAN ÖĞRETMENLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Atama işlemleriyle ilgili emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, yeni atanan öğretmenlere başarılar diledi.

Ziya Selçuk, öğretmenliğin zor bir görev olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik, aklı, kalbi ve hayali birleştirmeyi gerektiren bir görev. Bu anlamda öğretmenlerimize güveniyoruz. Onların heyecanını paylaşıyoruz. Bir ülkenin eğitim sisteminin kalitesinin öğretmenlerinin niteliğiyle doğrudan doğruya ilgili olduğunu biliyoruz. Türkiye genelinde doluluk oranı bu atamayla birlikte yüzde 92,3'e çıkmış bulunuyor. Bunu önümüzdeki süreçte daha da yükseltmek azmi ve gayretindeyiz."