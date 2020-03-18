Binlerce kişinin heyecanla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün Türkiye genelinde 69 kente 79 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Bu kapsamda şimdi binlerce kişi atama sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Peki, 20 bin öğretmen atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte cevabı...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek.
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ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyuruldu.
Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.
Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene katıldı. Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adayların katılmadığı atama töreninde yaptığı konuşmada, devletin, olağanüstü dönemde de bütün iş ve işlemlerini sürdürdüğünü belirtti.
Her şeyi zamanında yapmak için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Selçuk, "79 farklı alanda 69 ilimize 19 bin 921 öğretmenimizi daha atamak üzere bir araya geldik." dedi.
BAKAN SELÇUK ATANAN ÖĞRETMENLERE BAŞARILAR DİLEDİ
Atama işlemleriyle ilgili emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, yeni atanan öğretmenlere başarılar diledi.
Ziya Selçuk, öğretmenliğin zor bir görev olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Öğretmenlik, aklı, kalbi ve hayali birleştirmeyi gerektiren bir görev. Bu anlamda öğretmenlerimize güveniyoruz. Onların heyecanını paylaşıyoruz. Bir ülkenin eğitim sisteminin kalitesinin öğretmenlerinin niteliğiyle doğrudan doğruya ilgili olduğunu biliyoruz. Türkiye genelinde doluluk oranı bu atamayla birlikte yüzde 92,3'e çıkmış bulunuyor. Bunu önümüzdeki süreçte daha da yükseltmek azmi ve gayretindeyiz."
Yeni atanacak öğretmenlerin başarılı bir öğretmenlik süreci yaşamaları için her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Selçuk, atanan öğretmenlerin ilerleyen süreçte bütün işlemlerinin hayata geçirilmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından Bakan Selçuk, salonda bulunan gazetecilerden kura için rakam istedi. Kura numarasının "571694832" olarak belirlenmesinin ardından Ziya Selçuk butonuna bastı ve atama başladı.
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