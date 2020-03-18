Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.03.2020 21:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2020 21:48
    ABONE OL

    18 Mart çekiliş sonuçları duyuruldu! İşte Sayısal'da bugün kazanan numaralar

    Akşam saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayanlar 18 Mart çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Sayısal Loto oyununun geçen hafta cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 194 bin 116 lira 70 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi. Büyük ikramiyenin bir bilete isabet etmesinin ardından bugün yapılan çekilişlerin sonucu araştırılıyor. İşte 18 Mart

    18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

    Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 14 Mart Sayısal Topu çekiliş sonuçları duyuruldu. Bugün gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi Sayısal Loto sonuçlarını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal'da bugün kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaraların listesi

    18 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    14 - 21 - 27 - 29 - 39 - 47

    SAYISAL LOTO NEDİR?

    Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

    SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

    İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

    Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

    İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

    İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu! İşte Sayısal'da bugün kazanan numaralar
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri