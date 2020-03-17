YKS, LGS, KPSS, DGS ertelendi mi? ÖSYM sınav takvimi YKS iptal mi oldu? Erdoğan son dakika YKS LGS açıklamasının ardından lise ve üniversite sınavlarına girecek milyonlarca kişi ve ailesi YKS LGS ertelendi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Hem sosyal hayatı hem de eğitim hayatını durduran yeni tip koronavirüs (COVID-19), ülkemizde etkisini her geçen gün artırıyor. Virüsten korunmak için dünya devletleri sert önlemler almaya devam ediyor. Vatandaşların eve kapanması için sosyal hayat kısıtlanırken, okullar da tatil edildi. Peki, önümüzdeki aylarda yapılacak 2020 YKS, KPSS, LGS, DGS ertelendi mi? ÖSYM sınav takvimi öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi. İşte, 2020 YKS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı!

ERDOĞAN'DAN FLAŞ YKS VE LGS AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; "Gelişmelere göre lise ve üniversite sınavlarını bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi.

2020 YKS, KPSS, LGS, DGS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Ancak virüsün toplumdaki seyrine göre önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılabilir. Sınav tarihleri ertelendiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.