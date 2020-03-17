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    • Ekonomi
    • 17.03.2020 Gazete
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    Tedbirler alınıyor

    BDDK, Coronavirüse karşı gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Bankaların sürekli olarak faaliyetlerine devam edebilmesine, önemli iş kesintilerinin ortaya çıktığı dönemlerde maruz kalacakları kayıpları sınırlamaya yönelik bir iş sürekliliği planına sahip olmaları zorunludur. Bankaların eylem planları kurumumuzca incelenmektedir" açıklaması yaptı.

    Tedbirler alınıyor
    BDDK, Coronavirüse karşı gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Bankaların sürekli olarak faaliyetlerine devam edebilmesine, önemli iş kesintilerinin ortaya çıktığı dönemlerde maruz kalacakları kayıpları sınırlamaya yönelik bir iş sürekliliği planına sahip olmaları zorunludur. Bankaların eylem planları kurumumuzca incelenmektedir" açıklaması yaptı.

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