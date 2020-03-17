Şehit Seyit Onbaşı kimdir, nereli soruları araştırılıyor. Çanakkale Zaferi'nin gelmesi ile beraber vatandaşlar Seyit Onbaşı'nın hikayesini öğrenmek istiyorlar. Çanakkale Zaferi'nde bir tarih yazan Türk halkının galibiyeti 18 Mart'ın gelmesi ile beraber kutlanıyor. Asıl adı Seyit Ali Çabuk olan Seyit Onbaşı, 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesinin Çamlık Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Balkan Savaşı'na katıldı. 1914'de Birinci Cihan Harbi patlayınca, Seyit, terhis edilmedi. Topçu eri olarak Çanakkale'ye gönderildi. İri yarı çok güçlü olan Koca Seyit, burada Rumeli yakasında ki Kilitbahir'in 28'lik Rumeli Bataryasında topçu eri olarak vazifeliydi. Merak ettiklerinize haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Seyit Onbaşı kimdir?
Asıl adı Seyit Ali Çabuk olan Seyit Onbaşı, 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesinin Çamlık Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Yoksul topraksız bir köylünün çocuğu olan Seyit, 1909 yılında, yirmi yaşında askere alındı. 1912 yılında Balkan Savaşı başlamıştı. Seyit, o zaman üç yıllık askerdi. Balkan Savaşı'na katıldı. 1914'de Birinci Cihan Harbi patlayınca, Seyit, terhis edilmedi. Topçu eri olarak Çanakkale'ye gönderildi. İri yarı çok güçlü olan Koca Seyit, burada Rumeli yakasında ki Kilitbahir'in 28'lik Rumeli Bataryasında topçu eri olarak vazifeliydi.
18 Mart 1915 tarihinde, İngilizler'in "Ocean" zırhlısı Çanakkale Boğazı'nı zorluyordu. Saat 5.30 sularında Müttefik filosundan bazı gemiler kendilerini son dakikalar zarfında fazlasıyla taciz eden Rumeli Mecidiyesi'ni susturabilmek için, çok şiddetli bir ateş altına almışlardı.
Seyit, denize doğru baktı; düşman gemileri karaya iyice sokulmuş taretlerinden alev ve duman yükseltiyordu. Seyit önce gemilere, sonra topa ve nihayet yerde duran 215 okkalık (yaklaşık 275 kilo) mermiye baktı. Kendi deyimiyle mermi ona "Beni namluya sür" diyordu.
Peki, sonra Koca Seyit'e ne oldu?
Pek çok isimsiz kahraman gibi Koca Seyit (Seyit Çabuk) hizmetleri de vazifesini hakkıyla yapmış olmanın huzuruyla savaşın ardından köyüne döndü. Bir müddet geçimini temin etmek için odun kesip sattı. Daha sonra Havran'da bir zeytin fabrikasında hamallığa başladı. Bu sırada üşüttü ve vereme yakalandı. Adı tarihe altın harflerle geçen kahraman, veremden kurtulamayarak hayata gözlerini yumdu.
Seyit Onbaşının taşıdığı mermi kaç kilogramdı?
Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan topun mermisini sırtına alarak namluya sürmüş, ateşlediği topla İngiliz zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştirmişti. Ancak Seyit Onbaşı'nın tek başına kaldırdığı merminin ağırlığı, bu güne kadar farklı rakamlarla ifade edildi. Bir çok resmi kaynakta da yer alan yanlışlık defalarca dile getirilse de, buna son noktayı Çanakkale'de görev yapan 2 alan kılavuzu koydu.
18 Mart 1915'te müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha evvel Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar bu saldırıyı püskürttü. Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı. Bunun üzerine Seyit Ali, 215 kilo ağırlığındaki top mermisini sırtlayarak kundağa yerleştirdi. Seyit Onbaşı'nın attığı mermi İngiliz zırhlısına isabet etti. İsabet alan Ocean, sürüklenerek, Nusrat mayın gemisinin yerleştirdiği mayınlara çarparak battı. Bu atış savaşın da seyrini değiştirdi.
Müttefik donanması boğazı geçemeyeceklerini anlayarak geri çekildi. Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı dilden dile dolaştı. Kasım 1915'de, Harp mecmuası, Seyit Onbaşı'yla ilgili habere yer verdi. Ancak bu haberde, merminin ağırlığı kilo yerine 215 kıyye olarak kayda geçirildi. Eskiden kullanılan ve 1282 grama tekabül eden kıyye kilograma çevrildiğinde Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı merminin ağırlığı 276 kiloya (275,63 kilo) çıktı. Günümüze kadar aralarında resmi kaynakların da yer aldığı birçok belgede bu rakam kullanıldı. Mecidiye tabyasında sergilenen Seyit Onbaşı heykelinin kaidesinde de kaldırdığı top mermisinin 276 kilo olduğu yer alıyordu.
Ancak daha sonra bu rakam tashih edildi. Çanakkale Valiliği'nin internet sitesinde, kültürel değerler sayfasının 'Anıtlar ve heykeller' bölümünde, halen Seyit Onbaşı'nın 276 kilo mermi kaldırdığı yazıyor. TSK'nın internet sitesinde ise merminin ağırlığının 215 kilo olduğu bildiriliyor. Bugüne kadar Çanakkale savaşları ile ilgili hazırlanan kitaplarda da merminin ağırlığı 215 ve 276 kilo olarak farklı farklı yer aldı. Zaman içerisinde bazı tarihçiler 215 kilonun yanlışlıkla kıyye olarak yazıldığını belirtti. Bu durum kafa karışıklığını daha da artırdı.
2 Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı alan kılavuzu, bunu düzeltmek için harekete geçti. Emekli Topçu Yüzbaşı Rıdvan Arı, Mecidiye tabyasında sergilenen Seyit Onbaşı heykelinin yanındaki top mermilerinin orijinal mermiler olduğunu belirledi. Ardından emekli öğretmen Zafer Aydoğan'la birlikte bu mermileri tartmaya karar verdi. 4 kişinin güçlükle taşıyıp tartıya koyduğu merminin ağırlığı 215 kilo çıktı. Rıdvan Arı, "Ben 25 senemi TSK'da geçirdim. Topçu yüzbaşı olarak emekli oldum. 2004 senesinden beri de alan kılavuzu olarak görev yapıyorum. Seyit Onbaşı'nın taşıdığı top mermisinin farklı rakamlarla ifade edilmesi dikkatimi çekti.
Tarih kitaplarında birçok araştırma yaptım. Ancak net bir rakama ulaşamadım. Alan kılavuzu arkadaşım Zafer Aydoğan ile birlikte Mecidiye tabyasındaki top mermilerini tartarak doğru sonucu bulmaya karar verdim. Bu top mermilerinin orijinal olduğunu, 24 santimlik bu mermilerin Seyit Onbaşı'nın kullandığı topla aynı olduğunu biliyorum. Çanakkale'den emaneten dijital bir tartı alarak bunu Mecidiye tabyasına götürdük. Burada mermiyi bir battaniyenin üzerine koyup, 4 kişi güçlükle tartıya kadar taşıdık.
Dijital tartı aleti '219 kilo' gösterdi. Ardından mermiyi indirip darasını almak için bu kez battaniyeyi boş olarak tarttık. 5 kilo geldiğini gördük. Yaptığım incelemede merminin alt kısmında bulunan 1 kilo ağırlığındaki tapanın olmadığını gördüm. Bunu da ekleyince, merminin gerçekten 215 kilo ağırlığında olduğunu tespit ettik. Bunu fotoğraflarla belgeledik. Kafa karışıklığının bu sayede giderildiğini umuyorum" dedi.
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