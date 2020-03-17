NERELERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ?

Corona virüsü salgını sonrası en çok merak edilen konulardan biri sokağa çıkma yasağı oldu. Başta corona virüsünün başladığı Çin olmak üzere İran, İtalya ve İspanya'dan sokağa çıkma yasağı haberleri peş peşe geldi.

İstifa eden ancak yeni başbakanın henüz belirlenememesi nedeniyle görevi sürdüren Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Bağdat'ta 17-23 Mart tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.