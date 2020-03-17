Koronavirüs hangi yaştakileri etkiliyor? Koronavirüsün tüm dünyayı ektkisi altına alması ile önemler artırılmaya devam ediliyor. Virüsün Türkiye'de görülmesini ardından çoğu kişi bu hastalığa yakalanmamak için hassas davranıyor. Çoğu kişi merakla koronavirüsün hangi yaştakileri daha çok etkilediğini araştırmaya devam ediyor. Peki, Koronavirüs hangi yaştakileri etkiliyor? Hangi yaş grubundakiler için daha tehlikeli? Detaylar haberimizde... İstatistiklere bakıldığında koronavirüse karşı en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üzerindeki kişileri gösteriyor. Bu yaş grubunda koron virüs kapanlardaki ölüm oranı yüzde 14.8. 70 - 79 yaşları arasındaki kişiler için bu oran yüzde 8 olarak açıklandı.
NERELERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ?
Corona virüsü salgını sonrası en çok merak edilen konulardan biri sokağa çıkma yasağı oldu. Başta corona virüsünün başladığı Çin olmak üzere İran, İtalya ve İspanya'dan sokağa çıkma yasağı haberleri peş peşe geldi.
İstifa eden ancak yeni başbakanın henüz belirlenememesi nedeniyle görevi sürdüren Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Bağdat'ta 17-23 Mart tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Bağdat Valiliği, Kovid-19 nedeniyle resmi kurumların salıdan perşembeye kadar kapalı olacağını açıklamıştı.
Alınan önlemler kapsamında, Kerkük, Salahaddin ve Kerbela'da da yarından itibaren üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, il sınırları da ziyaretçilere kapatılmıştı.
KORONAVİRÜS HANGİ YAŞTAKİLERİ ETKİLİYOR?
31 Aralık 2019'da Çin tarafından açıklanan ilk koronavirüs vakasının üzerinden 73 gün geçti. Salgın ilk olarak Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkarken, kısa süre zarfında dünyadaki birçok ülkeye hızla yayıldı.
100 binin üzerinde kişiye bulaşan virüs 4 bin 284 kişinin hayatına mal oldu. İstatistiklere bakıldığında koronavirüse karşı en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üzerindeki kişileri gösteriyor. Bu yaş grubunda koron virüs kapanlardaki ölüm oranı yüzde 14.8. 70 - 79 yaşları arasındaki kişiler için bu oran yüzde 8 olarak açıklandı.
Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan veriler üzerine oluşturulan rapora göre, bu oran 60 - 69 yaş grubu için yüzde 3.6, 50 - 59 yaş grubu için 1.3, 20 -29 yaş grubu için yüzde 0.4
İstatistiklere bakıldığı zaman koronavirüs nedeniyle ölüm oranın en az görüldüğü yaş grubu ise 10-19 , 20-29 ve 20-39 yaş grupları.
Söz konusu rapora göre, bu yaş gruplarında koronavirüs kapan ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 0.2. Başka bir deyişle bu yaş gruplarında koronavirüs kapan her 1000 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Dünyada ölü sayısı kaç oldu?
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 513'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 169 bin 387'ye yükseldi. 77 bin 257 kişi ise tedavi sonucu iyileşti. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 680 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 12 bin 991 arttı.
İtalya : Çin dışında en çok ölümün olduğu İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 1809'a yükselirken; vaka sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.
İran : İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi. Virüs teşhisi konulan kişi sayısı 13 bin 938'e çıktı.
ABD : 3 bin 774 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 69 olarak açıklandı. Son 24 saatte ABD'de 12 kişi daha yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 823 arttı.
Almanya : Vaka sayısı bugün 5 bin 813'e yükselirken; 13 kişi hayatını kaybetti. Fransa : 5 bin 437 kişide virüs tespit edildi, 127 kişi öldü.
İspanya : 7 bin 844 kişide virüs tespit edildi; 292 kişi öldü.
İngiltere : Ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, vaka sayısı 1391'e ulaştı.
KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?
TRUMP AÇIKLADI
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında corona virüsün Temmuz ya da ağustos ayında sona ereceğini söyledi. Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi.
Trump, salgının daha ne kadar süreceğine dair soruya, "İyi bir iş çıkarırsak uzmanlar, virüsü yenmemizin temmuz ya da ağustosu bulabileceğini kaydediyor. Ne olacağını göreceğiz belki de daha uzun sürer." yanıtını verdi.
Koronavirüsün merkezi Vuhan'da flaş gelişme! Son 24 saatte...
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1'i Vuhan kentinde olmak üzere 21 yeni vaka tespit edildiği, 45 kişinin ise Corona Virüs şüphesiyle müşahede altına alındığı belirtildi.
Açıklamada 12'si Vuhan kentinin bulunduğu Hubey, 1'i Şaanşi eyaletinde olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Bu rakamlarda ülkede toplam vaka sayısının 80 bin 881'e, can kaybı sayısının ise 3 bin 226'ya çıktığı vurgulanan açıklamada, 68 bin 679 hastanın ise taburcu edildiği kaydedildi.
Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde yeni vaka sayısının bire kadar düşmesi, salgının kontrol altına alınması çabalarının büyük ölçüde başarıya ulaştığı anlamına geliyor.
Yeni tip koronavirüs ilk kez 2019 Aralık'ta, Vuhan'da Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nı ziyaret eden kişilerde görülmüştü.
DÜNYADAKİ VAKA SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ
Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada, Çin dışında 83 binden fazla vaka tespit edildiğini ve Çin dışındaki vaka sayısının Çin'deki vaka sayısını aştığını doğrulamıştı.
Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.