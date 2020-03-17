BEDELLİ ASKERLİĞİ KİMLER YAPABİLİR? BEDELLİ ASKERLİĞİN ŞARTLARI NELERDİR?

Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar;

18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu "hizmeti" tamamlayabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.



BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ NASIL HESAPLANIR?

OHAL düzenlemesinde bedellinin olmadığı ve Ekim'de yasal düzenleme yapılacağı öğrenildi. Bu da Ekim 1991 ve öncesi doğumluların bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilecekleri anlamına geliyor. 27 yaşından gün almış olmak için gün, ay ve yıl olarak 26 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekiyor.