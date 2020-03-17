Sokağa çıkma yasağı ve Olağanüstü hâl (OHAL) geldi mi? Sorusu büyük önem kazandı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan genelge ile çok sayıda mekan kapatılmıştı. Açıklanan kararların ardından Türkiye sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranıyor. Durumun gittikçe ağırlaştığı Fransa'da alınan karara göre sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD'nin belli bölgeleri için de bu yasak kararı masaya yatırıldı. Şu anda 114 ülkede 118 binden fazla vaka olduğu ifade edildi. 4 bin 291 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine verilen bir yetkidir. Türkiye sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son durum...