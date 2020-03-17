18 Mart Çarşamba Koronavirüs son dakika: Türkiye'de kaç kişide çıktı? Corona (Korona) virüs canlı yayın haritası sayfamızda anlık olarak yer alıyor. Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sebebiyle Türkiye'de ilk ölümün gerçekleştiğini aktaran Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim." dedi. Koca vaka sayısının 98'e yükseldiğini ifade etti.. Bu saatlerde buluştuğumuz bir basın toplantımız oldu. O toplantı koronavirüs olayında Türkiye için önemli bir eşiği ifade ediyordu. Sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı.
18 Mart Çarşamba Türkiye'de kaç kişide çıktı?
Bu saatlerde buluştuğumuz bir basın toplantımız oldu. O toplantı koronavirüs olayında Türkiye için önemli bir eşiği ifade ediyordu. Sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı.
7 gün önce size ilk vakayı bildirmiştim. Koronavirüs hakkında araştırmalar bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs solunum yoluyla buluşuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Virüsün farklı yaşlı grupları üzerindeki etkisi. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat nadiren görülebiliyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor.
"BİR HASTAMI KAYBETTİM"
Bilim Kurulumuzun verdiği bilgileri ifade ettim. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın ağır seyrettiği kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olan kişiler hastalardır. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Yaşlılarımız çok dikkatli Geç saatlerde bulunmam planlı bir toplantı değil, özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.
Vaka sayıs 98'e yükseldi.
CORONA VİRÜS CANLI YAYIN HARİTA!
İGA'dan yeni tip koronavirüse karşı "kırmızı bant" uygulaması
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla havalimanında yolcular arası bekleme mesafesini belirleyen "kırmızı bant" uygulaması başlattı. Sıraya girilen noktalara kırmızı bant çekilerek, yolcuların yakın temasta bulunmalarının önüne geçildi. ''Kırmızı bant" uygulaması ile "sosyal mesafeleşme'' kuralları çerçevesinde yolcuların seyahatleri daha güvenli hale getirildi.
İstanbul'daki bazı öğrenci yurtları karantina tedbirleri için boşaltıldı
İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı bazı yurtlarda, Avrupa'dan gelebilecek yolcuların karantinaya alınması amacıya bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu, Florya Kız Yurdu ve Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin yurtları boşaltılmaları istendi. Öğrencilerin eşyalarını alarak yurdu boşaltmalarının ardından ekiplerce dezenfekte çalışması yapılacak. Hijyen çalışmalarının ardından Avrupa'dan gelebilecek yolcuların burada karantinaya alınması öngörülüyor.
Dünyada ölü sayısı kaç oldu?
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 513'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 169 bin 387'ye yükseldi. 77 bin 257 kişi ise tedavi sonucu iyileşti. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 680 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 12 bin 991 arttı.
İtalya : Çin dışında en çok ölümün olduğu İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 1809'a yükselirken; vaka sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.
İran : İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi. Virüs teşhisi konulan kişi sayısı 13 bin 938'e çıktı.
ABD : 3 bin 774 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 69 olarak açıklandı. Son 24 saatte ABD'de 12 kişi daha yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 823 arttı.
Almanya : Vaka sayısı bugün 5 bin 813'e yükselirken; 13 kişi hayatını kaybetti. Fransa : 5 bin 437 kişide virüs tespit edildi, 127 kişi öldü.
İspanya : 7 bin 844 kişide virüs tespit edildi; 292 kişi öldü.
İngiltere : Ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, vaka sayısı 1391'e ulaştı.
Bakan Varank'tan heyecan yaratan koronavirüs aşısı açıklaması
Bakan Varank, bakanlık binasında düzenlenen, 'Aşıya yönelik Ar-Ge Projeleri Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı öncesi açıklamada bulunan Bakan Varank, bugün Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) enstitüleri, ulusal araştırma merkezleri, araştırma altyapıları ve üniversitelerden bilim insanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Bakan Varank, "Aşı geliştirme alanında ülkemizde yürütülen faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde atacağımız adımları birlikte değerlendireceğiz. Koronavirüs tehdidine karşı ilk günden itibaren teyakkuz halindeyiz. Sağlık Bakanlığımız tam bir seferberlik halinde bu salgın riskini kontrol altında tutmak için çalışıyor. Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle gayret gösteriyorlar. Bu anlamda bilim insanlarımız da kapasite ve yeteneklerini, bu global tehdidi yenmek için kullanıyor" dedi.
98 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK
Bakan Varank, aşı ve tanı kiti geliştirme konusundaki ilk toplantıyı virüsün sadece Çin sınırları içindeyken yaptıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"O günden bu yana üniversitelerimiz ve araştırma altyapılarımız aşı geliştirme ve bu virüsle mücadele alanında daha odaklı, yoğun bir mesainin içine girdi. Bakanlığımız da bu araştırma geliştirme projelerini TÜBİTAK aracılığıyla fonluyor ve koordine ediyor. TÜBİTAK Araştırma Programlarıyla, biyoteknolojik ilaç ve aşı konusunda 98 projeyi hayata geçirdik. Üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız ve özel sektör, sağladığımız kaynaklardan faydalandı. Yine Teknoloji Yenilik ve Destek Programları (TEYDEB) vasıtasıyla biyoteknolojik ilaç ve aşıyla ilgili 13 firmanın 24 farklı projesini destekledik. Enstitülerimiz ve araştırma altyapılarımız gece gündüz demeksizin çalışıyorlar. Türkiye'de çok yetkin bilim insanlarımız var. Biz de Bakanlık olarak araştırmacılarımızın daima yanındayız."
'NETİCE ALACAĞIMIZ KONUSUNDA ÜMİTLİYİZ'
Bugünkü toplantıyı ilk toplantı sonrası gelişen fikirlerin ve çalışmaların takibi ile koordinasyonu için yaptıklarını ifade eden Bakan Varank, şunları kaydetti:
"Spesifik olarak aşıya odaklandık. Buradaki yenilikçi fikirlerden netice alacağımız konusunda ümitliyiz. Salgın tehdidine karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlarımız yekvücut oldu. Oldukça hızlı ve etkin karar alabilen bir koordinasyon mekanizmasına sahibiz. Vatandaşlarımızın gönlü lütfen müsterih olsun ama bireysel önlemlerini ihmal etmesinler. Altını çizerek tekrar vurgulamak istiyorum ki; vatandaşlarımız resmi açıklamalar dışında hiçbir kaynağa itibar etmesinler."
Koronavirüse karşı aşı geliştirme toplantısına Bakan Varank'ın yanı sıra Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercüment Karasulu, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Akbulut, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özeren, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmet Gürhan, TÜBİTAK-MAM'dan Prof. Dr. Şaban Tekin ve Hivda Ulbegi Polat, TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu'ndan Mustafa Ay, Tuğçe Ersöz ve Haşim Toslak katıldı.
KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?
TRUMP AÇIKLADI
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında corona virüsün Temmuz ya da ağustos ayında sona ereceğini söyledi. Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi.
Trump, salgının daha ne kadar süreceğine dair soruya, "İyi bir iş çıkarırsak uzmanlar, virüsü yenmemizin temmuz ya da ağustosu bulabileceğini kaydediyor. Ne olacağını göreceğiz belki de daha uzun sürer." yanıtını verdi.
KAN GRUBU ÖNEMLİ
Çinli bilim insanları yeni tip koronavirüs Kovid-19'un hangi kan gruplarını nasıl etkilediği ile ilgili bir araştırma yayımladı
2 BİN 713 VAKA İNCELENDİ
Ülkedeki bilim insanları A, B, O kan gruplarına sahip 2 bin 713 vaka arasında bir araştırma yaptı. Virüsün merkezi Vuhan ve Shenzhen kentindeki üç hastanedeki vakaları inceleyen uzmanlar, bin 775 enfekte olmuş kişiyle virüs nedeniyle hayatını yitiren 206 kişiyi inceledi.Araştırma kapsamına aynı zamanda enfekte olmamış ancak risk altında bulunan 3 bin 964 Vuhan sakini de dahil edildi.İncelenen kişilerin yaş aralığı 18.6 - 45 olarak belirtildi.
A GRUBUNUN RİSK ORANI DAHA YÜKSEK
Buna göre kan grubu A olanların virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu, en az etkilenenlerin ise kan grubu 0 kişiler olduğu ifade edildi.
0 KAN GRUBUNDA RİSK DÜŞÜK
Analiz sonuçları A grubu bireylerin kan grubu A olmayanlara göre Kovid-19 açısından daha yüksek risk taşıdığı, 0 kan grubuna sahip bireylerin enfekte olma risklerinin ise daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.
Araştırmacılar kan grupları ve enfekte olma olasılıkları arasındaki ilişkiyi incelerken yaş aralıkları ve cinsiyet ilintisini de ele aldı.medRxiv'de yayımlanan bilimsel makale yaş ve cinsiyetin kan gruplarıyla alakalı çıkan sonuçlara çok önemli bir etkisinin olmadığını söylüyor.
Araştırmaya göre Kovid-19 ile kan grubu arasındaki enfekte olma riski ilişkisine dair yüzdelik oranlar şöyle:
A kan grubu : %37.75
0 kan grubu: %25.80
Araştırmada "AB ve B kan gruplarının enfeksiyona yakalanma riski daha yüksek görünüyordu ancak istatistiksel manada anlamlı bir veri elde edilemediği için araştırmaya dahil edilmedi" denildi.
Bu sebeple AB ve B kan gruplarının virüs ile ilintisi ile ilgili istatistiki bir veriye yer verilmedi.
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