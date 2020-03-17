18 Mart Çarşamba Türkiye'de kaç kişide çıktı?

Bu saatlerde buluştuğumuz bir basın toplantımız oldu. O toplantı koronavirüs olayında Türkiye için önemli bir eşiği ifade ediyordu. Sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı.

7 gün önce size ilk vakayı bildirmiştim. Koronavirüs hakkında araştırmalar bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs solunum yoluyla buluşuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Virüsün farklı yaşlı grupları üzerindeki etkisi. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat nadiren görülebiliyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor.