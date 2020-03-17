Korona Türkiye son dakika: Karantina kararına uymayan ceza alacak mı? Son günlerde koronavirüs gündemde konuşulan konuların başında yer alıyor. Türkiye'de koronavirüs vakasının çıkması sonrasında birçok tedbir alındı. Karantina kararına uymayanlar ceza alacak mı? sorusu ise merak edilenler arasında bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 29 kişinin daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve ülkedeki vaka sayısının toplam 47'ye yükseldiğini açıkladı. Koca, "Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek" dedi.
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda yurt dışından ve umre ziyaretinden dönenlerin karantinaya alınmaları devam ederken, alınan kararlara uymayanlar ise TCK'nın 195'inci maddesince yargılanabilecek. 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçunu düzenleyen 195'nci madde, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
''Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesine göre bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış, ya da bu hastalıklardan ölmüş bir kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmış olması halinde yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.
Bu ne anlama geliyor?
TCK'ya göre de karantinaya ve diğer tedbirlere uymak bir yükümlülük. Hatta ve hatta bir ileri aşamaya taşımak gerekirse bir kimse hasta olduğunu bilerek, bunu üçüncü kişilere bulaştırma kastıyla hareket ederse, bu kişi kasten ölüme neden olma ya da kasten yaralamaya neden olma suçlarından ayrı ayrı yargılanabilir. Bunlar işin cezai boyutlarıydı. Bir de hukuki açıdan değerlendirmemiz gerekirse, böylesi büyük zararlara neden olan bir kimse, ayrıca ağır tazminat yükümlülükleriyle de karşı karşıya kalabilecektir."
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 29 kişinin daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve ülkedeki vaka sayısının toplam 47'ye yükseldiğini açıkladı. Koca, "Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önce Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Koca yarın (17 Mart) 08.00 itibariyle İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşların yasaklandığını açıkladı.
Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:
- "Sabah sahte bir belge üretilip yayıldı. Kamuoyuna gizli diye sunuldu. Amacı güven kaybına yol açmaktı. Tümüyle uydurmaydı. Ciddi yayın organlarının bunlara itibar etmesi söz konusu değildi. Halkımızdan dikkatli olmasını rica ediyorum."
- "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir."
- "Panik duygusaldır, toplumu riske iter. Sağduyulu olmalı, akılla hareket etmeliyiz. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok sürmeyecek. Normal hayatlarımıza döneceğiz."
- "Halkımızın sağduyusu devletimizin organizasyon gücü kadar önemlidir. Düyannın bir kısmında tablo salgın tablosudur. Türkiye'deki tablo diğer ülkelerle aynı değil. Çoğu ülke kontrolu kaybetmiş durumda. Artık yeni vakalardan çok kaybeidlen hastalar öne çıkıyor."
- "Tedbirlere uyarsak, hstalığın yayılmasını kontrol altına alabiliriz. Devlet olarak yaşamı durdurmadan tedbir alıyoruz. Sağlık altyapımız hızı ve yaygın. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız."
- "Testler daha fazla şehirde yapılacak ve vakit kaybı olmayacak."
- "Umreden gelen vatandaşları gözleme aldık biliyorsunuz."
- "184 hattı, Korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başladı. Uzman hekimlerimiz bu rehberlik hizmetiyle geniş kitlelelere ulaşacak."
- "Vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evden çıkmamalarını az kişiyle temasa geçmelerini istiyoruz."
- "Açık ya da kapalı toplantı, kongrelerin durdurulduğunu biliyorsunuz. İlgili bakanlıkların talebi Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla, tiyatro sinema, internet kafeler, yüzme havuzu gibi mekanların faaliyetleri askıya alındı. Müze ve kütüphanelerin ziyaretlerine kısıtlama getirildi."
- "6 ülkeye daha uçuş yasağı koyuldu. İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arpa Emirlikleri ile uçuşlar yasaklanmış olacak, uçuş yasağı uygulanan ülkü sayısı 20'ye çıktı."
- "Pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Analiz edilmekte olan numuneler mevcut. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı size açıklayacağım."
- "Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlar karşı dikkatli olalım. En riskli grup onlar. Yurt dışında olan vatandaşlarımıza 83 milyon adına bir uyarı yapmak istiyorum. Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Türkiye'ye dönmekte ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen kendisinin 14 gün gözetim altında tutulacağını bilsin."
- "Her birimiz sorumluyuz. Araya mesafe koymak en önemli şarttır."
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