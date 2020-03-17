Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan erkek işçilere erken emeklilik yolunda müjde verildi. Erkekler için özel olarak tanınan askerlik borçlanması hakkıyla erkeklerin askerlik süresince çalışma hayatından uzak kaldıkları döneme dair geriye dönük prim ödemesi imkanı tanınmıştır. Askerlik, 20 yaşını doldura ve eğitim hayatını bitirmiş ya da ara vermiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkeğin yapması zorunlu olan vatani bir görevdir. 4A, 4B ve 4C statüsünde sigortalı olarak çalışanların sigorta başlangıç tarihinin askerlikten önce olması halinde eksik kalan prim günlerini SGK'ya borçlanabiliyorlar
Kısa, uzun dönem ya da bedelli askerlik süreçlerinde sigortalı erkek işçiler çalıştığı kurumdan belirlenen süre çerçevesinde ayrılmak zorunda kalırlar. Askerlik döneminde erkek işçilerin çalışma hayatına ara vermesi bu dönem içerisinde sigorta primlerinin ödenmemesi anlamına gelir. Sigorta primleri emeklilik zamanını doğrudan etkileyen bir faktördür. Erkek işçilerin mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla er ve erbaş olarak silahaltına alınan veya yedek subaylık hazırlanan sigortalı erkek çalışanların bu dönemlere ilişkin sonrasında prim ödemesi yapmasına imkan verilir.
Askerlik Borçlanmasında Gerekli Olan Şartlar Nelerdir? Kimler Askerlik Borçlanması Hakkından Yararlanabilir?
5510 sayılı kanun ile erkek çalışanlara özel olarak verilen askerlik borçlanması hakkının kapsamı ve şartlarını belirlenmiştir. Sigortalı çalışanların askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyenlerin belirtilen şartlara uyguluk göstermesi gerekir.
• Erkek çalışanların vatani görevini er ya da erbaş olarak yapmaları gerekir. Yedek subay hazırlık dönemleri ve yedek subay okulda geçen sürede askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir.
• Askerlik borçlanması askerlik süresi kadar yapılabilir. Askerlik borçlanmasında kısa, uzun dönem ya da bedelli askerlik yapılması borçlanmayı direkt olarak etkileyen önemli bir etmendir.
• Kişinin askerde olduğu süre içerisinde işvereni tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na adına herhangi bir prim ödemesinin yapılmaması gerekir.
• Askerlikten muaf olan erkek çalışanların askerlik borçlanmasından yararlanması mümkün değildir.
• Askerlik borçlanmasında kişilerin askerlik süresinin tamamını ya da bir kısmını borçlanması imkanı doğmuştur.
Askerlik Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru İçin Hangi Kurumlar Tercih Edilir?
Askerlik borçlanması başvurusu, kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkezi'ne doğrudan iletilebilir. Kamu görevlileri ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na başvuru dilekçesiyle bizzat ya da e-Devlet kapısı üzerinden online olarak taleplerini iletebilirler. Başvuru sırasında kişilerin yanında; askerlik borçlanma belgesi, askerlik terhis belgesi, başvuru dilekçesi ve üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisinin olması yeterlidir.
Askerlik Borçlanması Prim Ödemesi Miktarı Ne Kadardır?
Askerlik borçlanmasına dair yapılacak geriye dönük prim ödemelerinin miktarı asgari ücret temel alınarak hesaplanır. 2020 yılında asgari ücrete yapılan enflasyon oranındaki zammın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından askerlik borçlanması prim miktarları da yeniden düzenlenmiştir. Askerlik borçlanmasında ödenecek alt sınır asgari ücretin yüzde 32'si; üst sınır ise asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katı olarak belirlenmiştir. Buna göre askerlik borçlanmasındaki en düşük miktar 31.39 TL; en üst limit ise 235.44 TL olarak kararlaştırılmıştır.
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