18 Mart 1915'te müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha evvel Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar bu saldırıyı püskürttü. Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı. Bunun üzerine Seyit Ali, 215 kilo ağırlığındaki top mermisini sırtlayarak kundağa yerleştirdi. Seyit Onbaşı'nın attığı mermi İngiliz zırhlısına isabet etti. İsabet alan Ocean, sürüklenerek, Nusrat mayın gemisinin yerleştirdiği mayınlara çarparak battı. Bu atış savaşın da seyrini değiştirdi.

Müttefik donanması boğazı geçemeyeceklerini anlayarak geri çekildi. Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı dilden dile dolaştı. Kasım 1915'de, Harp mecmuası, Seyit Onbaşı'yla ilgili habere yer verdi. Ancak bu haberde, merminin ağırlığı kilo yerine 215 kıyye olarak kayda geçirildi. Eskiden kullanılan ve 1282 grama tekabül eden kıyye kilograma çevrildiğinde Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı merminin ağırlığı 276 kiloya (275,63 kilo) çıktı. Günümüze kadar aralarında resmi kaynakların da yer aldığı birçok belgede bu rakam kullanıldı. Mecidiye tabyasında sergilenen Seyit Onbaşı heykelinin kaidesinde de kaldırdığı top mermisinin 276 kilo olduğu yer alıyordu.