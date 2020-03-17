Çalışanlar sakın bunu yapmayın! Hemen ihbar edin ödül verilebilir

Sigortasız İşçi Çalıştıranı İhbar Edene Ödül Var mı?

İhbar edene herhangi bir ödül verilmemektedir. Fakat işçinin mağduriyeti ile alakalı bazı hakları vardı.

Şikayetin işçi tarafından yapılması ve şikayet nedeniyle işten çıkarılması durumunda;

• İşyeri 30 ve üzeri kişinin çalıştığı bir işyeri ise, işveren bu kişiye en az 4 en çok 8 aylık ücreti tutarında,

• 30 kişinin altında, ihbar tazminatının 3 katı tutarında tazminat ödenmek durumundadır.