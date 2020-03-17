Çalışan ve çalışmayan tüm annelere 100 euro ödeme! E-Devlet başvuru ekranı açıldı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen bez ve mama yardımı genellikle doğum yardımı desteğiyle karıştırılır. İki yardımda temelde annelerin ihtiyaç sahibi olma durumuna göre farklılık gösterir. Doğum yardımı her anneye verilirken; bez ve mama yardımı, yeni doğan çocuklara asgari şartlar altında yaşama hakkı sunulması amacıyla ihtiyaç sahiplerine verilir. Doğum yardımı bir kez ödenirken; bez ve mama yardımı parası 24 ay boyunca ödenir. Bez yardımı, ihtiyaç sahibi ve yeni bebekleri olmuş ailelere yapıldığı gibi, yine ihtiyaç sahibi hastalar için de yapılabilir.

Bez ve Mama Yardımı Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

• Bebek bez ve mama parası yardımı, doğum canlı olarak gerçekleştiğinde ve tamamlandığında verilir.

• Yardım için annenin, babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gereklidir.

• Anne ve babanın her ikisi de sağ ve Türk vatandaşı ise yardım anneye verilir.