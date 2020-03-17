Çalışan ve çalışmayan tüm annelere 100 euro ödeme! E-Devlet başvuru ekranı açıldı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen bez ve mama yardımı genellikle doğum yardımı desteğiyle karıştırılır. İki yardımda temelde annelerin ihtiyaç sahibi olma durumuna göre farklılık gösterir. Doğum yardımı her anneye verilirken; bez ve mama yardımı, yeni doğan çocuklara asgari şartlar altında yaşama hakkı sunulması amacıyla ihtiyaç sahiplerine verilir. Doğum yardımı bir kez ödenirken; bez ve mama yardımı parası 24 ay boyunca ödenir. Bez yardımı, ihtiyaç sahibi ve yeni bebekleri olmuş ailelere yapıldığı gibi, yine ihtiyaç sahibi hastalar için de yapılabilir.
Bez ve Mama Yardımı Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
• Bebek bez ve mama parası yardımı, doğum canlı olarak gerçekleştiğinde ve tamamlandığında verilir.
• Yardım için annenin, babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gereklidir.
• Anne ve babanın her ikisi de sağ ve Türk vatandaşı ise yardım anneye verilir.
• Anne Türk vatandaşı değil ya da vefat etmiş ise bakanlık tarafından belirlenen zorunlu haller dahilinde Türk vatandaşı babanın nüfus kayıt örneği esas alınır ve yardım babaya yapılır.
• Bez ve mama yardım başvuru için haneye giren miktarın kişi başı asgari ücretin üçte birinden (701.32TL) az olması gerekir.
• Anne ya da babanın üzerine herhangi bir malın, gayrimenkulün veya taşınmazın olmaması şarttır.
Bez ve Mama Yardımı İçin Nereye Başvurulur?
Bez ve mama yardımı desteğinden yararlanmak isteyenlerin belirlenen şartları taşıması halinde başvuru yapmasına imkan tanınır. Bez ve mama yardımı için başvurulması gereken kurumlar:
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bakanlığa bağlı vakıflar
• Sosyal Güvenlik Kurumu
• Kaymakamlıklardaki Sosyal Hizmet Müdürlükleri
• Muhtarlıklar
Kadınlara 650 TL Verilecek!
100 Euro yardımlarla ilgili 2020 yılında beklenen adım gerçekleşti. Devlet destekli yasal destek olmasa da, AB projesinden ibaret olan 100 avroluk yardım, ülkemizde Avrupa Birliği ortak kararıyla finanse ediliyor. SGK tarafından "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında annelere mali destek uygulamasına ilişkin proje 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında açıldı.
1- Çocuklu annenin ikametgahı aynı olması
2- Kesin kayıt tarihi itibariyle 4/1-a SSK sigortalısı olarak tam zamanlı çalışmıyor olmak
3- Kesin kayıt tari itibariyle son bir yılda SGK'ya bildirilen primi esas kazancık aylık 5166 TL'den düşük olması şartları aranmaktadır.
Başvurular nereden yapılacak?
Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Bugün itibariyle E-Devlet üzerinden başvurular 2020 yılı için yeniden başladı.Destekten yararlanacak anneler 0-60 ay aralığında çocuğunu proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı anadokulu, kreş ve gündüz bakımevine düzenli olarak göndermeniz gerekmektedir.
E-DEVLET
Son zamanlarda vatandaşların çok yoğun kullanmaya başladığı bir internet servisi olan E-Devlet Kapısı portalı, temel olarak tüm kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında toplayan, sanal devlet portalıdır. Bu portal üzerinde tüm kurumların internet servislerini bulabilir ve kullanabilirsiniz. Böylelikle E-Devlet Kapısı portalı, Türkiye genelinde vatandaşların kamu işlemlerini rahatlıkla yapabilmesini sağlarken, kamu kurumlarının iş yükünde de ve yoğunluğunda hafifleme sağlıyor. Kamu hizmetlerinde dijital entegrasyon çalışmasının bir ürünü olan E-Devlet Kapısı portalında işlemlerin güvenle yapılması için "Kimlik Doğrulama" yapılması gerekiyor. E-Devlet Kapısı kimlik doğrulamalarını da E-Devlet giriş sayfasından yapabilirsiniz.
Vatandaşlık bilgilerinizin bulunmasının yanı sıra yapılan her işlemin yasal geçerliliğinin bulunması nedeni ile E-Devlet Kapısı portalında vatandaşlık bilgilerinin güvenliğinin sağlanması amacı ile özel şifreleme giriş yöntemleri kullanılıyor. E-Devlet giriş sayfasında yüksek güvenlikli giriş yöntemlerini kullanarak yapacağınız kimlik doğrulama ile portaldaki hizmetleri daha güvenli şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.
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