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    • Ekonomi
    • 17.03.2020 Gazete
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    Bütçe fazla verdi

    Hazine Bakanlığı verilerine göre; şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.6 artarak 86 milyar 136 milyon, bütçe giderleri yüzde 11.7 artışla 93 milyar 499 milyon lira oldu. Ocak-şubat döneminde bütçe 14 milyar lira fazla verdi.

    Bütçe fazla verdi
    Hazine Bakanlığı verilerine göre; şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.6 artarak 86 milyar 136 milyon, bütçe giderleri yüzde 11.7 artışla 93 milyar 499 milyon lira oldu. Ocak-şubat döneminde bütçe 14 milyar lira fazla verdi.

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