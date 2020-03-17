Bütçe fazla verdi

verilerine göre;şubatta bütçegelirleri,geçenyılın aynıayına göreyüzde 28.6 artarak86 milyar 136 milyon,bütçe giderleri yüzde11.7 artışla 93 milyar 499milyon lira oldu. Ocak-şubatdöneminde bütçe 14milyar lira fazla verdi.