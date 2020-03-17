Bütçe fazla verdi

Hazine Bakanlığı verilerine göre; şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.6 artarak 86 milyar 136 milyon, bütçe giderleri yüzde 11.7 artışla 93 milyar 499 milyon lira oldu. Ocak-şubat döneminde bütçe 14 milyar lira fazla verdi.
Hazine Bakanlığıverilerine göre;şubatta bütçegelirleri,geçenyılın aynıayına göreyüzde 28.6 artarak86 milyar 136 milyon,bütçe giderleri yüzde11.7 artışla 93 milyar 499milyon lira oldu. Ocak-şubatdöneminde bütçe 14milyar lira fazla verdi.
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