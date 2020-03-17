Askeralma Genel Müdürlüğü: Corona virüsü bedelli askerlik için bekleyen adayları da vurdu… Corona virüsü ülkemizde de hayatı olumsuz yönde etkilerken okullar, eğlence mekânları gibi yerler de kapatıldı. Milli Savunma Bakanlığı da 2020 yılında bedelli askerlik yapacak adayların sevk ve celp işlemlerini ertelediğini duyurdu. Peki, 2020 Bedelli askerlik tarihleri ne zaman kadar uzatıldı? Bedelli askerlik tarihlerinin ne zamana kadar ertelendiği henüz MSB tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak "ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir" açıklamasında bulunuldu.
BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK İŞLEMLERİ ERTELENDİ!
Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre bedelli askerlik sevk ve celp işlemleri ertelendi. İşte o açıklama...
2020 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ YAPACAK YÜKÜMLÜLERİN CELP VE SEVK İŞLEMLERİ İLERİDE BELİRLENECEK BİR TARİHE KADAR ERTELENMİŞTİR. KONUYLA İLGİLİ HUSUSLAR MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA DUYURULACAKTIR.
YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYLARI İLE ALTI AYLIK HİZMETE TABİ ERBAŞ VE ERLERİN İŞLEMLERİ MEVCUT PLAN ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMEYE DEVAM EDİLECEKTİR. BU DUYURU 7179 SAYILI ASKERALMA KANUNU'NUN 27'NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ MAHİYETİNDEDİR.
BEDELLİ ASKERLİK TARİHLERİ NE ZAMAN KADAR UZATILDI?
Bedelli askerlik tarihlerinin ne zamana kadar ertelendiği henüz MSB tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak "ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir" açıklamasında bulunuldu.
BEDELLİ ASKERLİĞİ KİMLER YAPABİLİR? BEDELLİ ASKERLİĞİN ŞARTLARI NELERDİR?
Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar;
18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu "hizmeti" tamamlayabilirler.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.
BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ NASIL HESAPLANIR?
OHAL düzenlemesinde bedellinin olmadığı ve Ekim'de yasal düzenleme yapılacağı öğrenildi. Bu da Ekim 1991 ve öncesi doğumluların bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilecekleri anlamına geliyor. 27 yaşından gün almış olmak için gün, ay ve yıl olarak 26 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekiyor.
Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu vardır. Bunlar;
18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurtdışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu "hizmeti" tamamlayabilirler. Buna kısaca "dahte" denir. "Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" şeklindedir.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir. 2011 senesinde yürürlüğe alınan 1111 sayılı askerlik kanununun geçici 46. maddesine göre; 29 yaşını bitirmiş (30 yaşından gün almış) olan ve ilgili ücreti ödeyen (30 bin TL) her kişi askerlik vazifesini yapmış sayılır. Yasanın ilgili madde düzenlemesiyle beraber 21 günlük temel askerlik eğitiminden de muaf olurlar.
BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Ülkemizde daha önce iki tip askerlik bulunmakta idi. Bunlardan kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik süresi ise 12 ay olarak belirlenmişti. Ara sıra gündeme gelen bedelli askerlikleri saymazsan en yaygın askerlik hizmetleri bu şekildeydi. Ancak şimdi sürekli belli askerlik hizmeti devreye girdi. Vatandaşların çalışma hayatlarını engellememek ya da ailelerinden uzun süre ayrı kalmamalarını sağlamak gibi nedenlerden dolayı devreye sokulan sürekli bedelli askerlik hizmeti belirli bir ücret karşılığında yapılan kısa süreli askerliğe denmektedir.
Bunlar;
-18 yaşını doldurmuş,
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen en az 3 yıl yurt dışında çalışmak durumda kalan erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak zorunlu askerlik hizmetlerini tamamlayabilirler. Buna kısaca "dahte" denir. Açılımı "dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" şeklindedir. Bunun 31 bin lira karşılığı Euro
Bir diğeri ise;
-Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, zorunlu askerlik hizmetine tabi tüm vatandaşlar için Yani isteyen her asker adayının yaş şartı olmaksızın belirli bir ücret karşılığında yararlanabileceği bedelli askerlik sistemidir. Bu siteme isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Bunun bedeli ise 2019 yılı bedeli 33.230 (otuz üç bin iki yüz otuz) TL'dir. Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilmektedir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.