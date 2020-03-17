AVM, market, cafeler açık mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor? Koronavirüse karşı sert tedbirler alınmaya devam edilirken, vatandaşların sosyal iletişimde mesafe koyması ve zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmaması gerekiyor. Peki, AVM, market, cafeler açık mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor? AVM çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yeni alınan kararların ardından sosyal hayat adeta durma noktasına geldi.
HANGİ MEKANLAR KAPATILDI?
Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
* Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri dün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelendi.
* Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri de bugün 00.00 itibariyle durduruldu.
AVM ÇALIŞMA SAATLERİ
TRT Haberin aktardığı bilgiler doğrultusunda AVM'lerin çalışma saatleri azaltıldı. Daha öncesinde 10.00 ile 22.00 saatlerinde vatandaşa hizmet veren Alışveriş Merkezleri koronavirüsü ile mücadelede alınan tedbir ile birlikte 12.00-20.00 saatleri arası hizmet verecek. Ayrıca AVM'lerde bulunan çocuk parkları, oyun alanları kapatılıp dezenfekte edilecek.
FIRIN, MARKET VE KUAFÖRLER KAPALI MI OLACAK?
Fırın, market, kuaför (berber), kasap, bakkal, pastahane, manav ve pazar yerlerinin kapalı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.
TAAHÜTNAME İMZALATILIYOR
Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü vakalarının ardından yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün kuralına uyulması konusunda Sağlık Bakanlığınca tüm bilgilendirmeler yapılırken, aynı zamanda taahhütname de imzalatılıyor.
COVID-19'a İlişkin Semptomu Bulunmayan Yolcuların Evde İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu adı altında imzalanan formda talimatlara uymayana 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtilirken, 14 gün kuralına uymaması halinde belirlenecek yerde karantinaya alınmayı da kabul etmiş oluyor.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakasının Türkiye'de 47'ye yükseldiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanırken, virüse karşı tedbirler arttırılarak, gerek havaalanı gerekse gümrük kapılarından Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlara imzalatılan formda, kişilere son 14 gün içinde Kovid-19 olan bir ülkeden seyahat öyküsü olduğu hatırlatılarak, "Hastalığa dair herhangi bir semptomunuz şu an için olmasa da seyahat öykünüz nedeniyle sizi takip edebilmek, semptom görüldüğünde size erken müdahale edebilmek ve hastalık görülürse yayılımını engellemek amacıyla 14 gün süreyle evde izleminiz ve izolasyon gerekmektedir" deniliyor.
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