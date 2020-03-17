AVM, market, cafeler açık mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor? Koronavirüse karşı sert tedbirler alınmaya devam edilirken, vatandaşların sosyal iletişimde mesafe koyması ve zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmaması gerekiyor. Peki, AVM, market, cafeler açık mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor? AVM çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yeni alınan kararların ardından sosyal hayat adeta durma noktasına geldi.

HANGİ MEKANLAR KAPATILDI?

Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

* Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri dün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelendi.

* Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri de bugün 00.00 itibariyle durduruldu.