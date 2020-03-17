2020 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi sınavlara girecek öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Peki, 2020 YKS, KPSS, LGS, DGS ertelendi mi? Hem sosyal hayatı hem de eğitim hayatını durduran yeni tip koronavirüs (COVID-19), ülkemizde etkisini her geçen gün artırıyor. Virüsten korunmak için dünya devletleri sert önlemler almaya devam ediyor. Vatandaşların eve kapanması için sosyal hayat kısıtlanırken, okullar da tatil edildi. Peki, önümüzdeki aylarda yapılacak 2020 YKS, KPSS, LGS, DGS ertelendi mi? ÖSYM sınav takvimi öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi. İşte, 2020 YKS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı!

2020 YKS, KPSS, LGS, DGS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Sınav tarihleri ertelendiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.