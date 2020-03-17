MSB son dakika: Korona virüsü bedelli askerlik bekleyen adayları da vurdu. Bu bağlamda son dakika açıklaması yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelendiğini bildirdi. Corona virüsü ülkemizde de hayatı olumsuz yönde etkilerken okullar, eğlence mekânları gibi yerler de kapatıldı. Bedelli askerlik tarihlerinin ne zamana kadar ertelendiği henüz MSB tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak "ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir" açıklamasında bulunuldu.
AA'nın aktardığı habere göre, MSB Askeralma Genel Müdürlüğünden, 2020'de silah altına alınacak yükümlülere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır. Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir. Bu duyuru 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir."
BEDELLİ ASKERLİK TARİHLERİ NE ZAMAN KADAR UZATILDI?
Bedelli askerlik tarihlerinin ne zamana kadar ertelendiği henüz MSB tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak "ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir" açıklamasında bulunuldu.
BEDELLİ ASKERLİĞİ KİMLER YAPABİLİR? BEDELLİ ASKERLİĞİN ŞARTLARI NELERDİR?
Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar;
18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu "hizmeti" tamamlayabilirler.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.
BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ NASIL HESAPLANIR?
OHAL düzenlemesinde bedellinin olmadığı ve Ekim'de yasal düzenleme yapılacağı öğrenildi. Bu da Ekim 1991 ve öncesi doğumluların bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilecekleri anlamına geliyor. 27 yaşından gün almış olmak için gün, ay ve yıl olarak 26 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekiyor.
Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu vardır. Bunlar;
18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurtdışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu "hizmeti" tamamlayabilirler. Buna kısaca "dahte" denir. "Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" şeklindedir.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir. 2011 senesinde yürürlüğe alınan 1111 sayılı askerlik kanununun geçici 46. maddesine göre; 29 yaşını bitirmiş (30 yaşından gün almış) olan ve ilgili ücreti ödeyen (30 bin TL) her kişi askerlik vazifesini yapmış sayılır. Yasanın ilgili madde düzenlemesiyle beraber 21 günlük temel askerlik eğitiminden de muaf olurlar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.