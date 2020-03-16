VERGİ AFFI YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Alabayrak vergi affına ilişkin yaptığı açıklama ile son noktayı koydu.

"Son dönem yine bir şey atmışlar. Duydum. 'Sayın Bakanım, vergi affı geliyor.' Nereden çıktı ya? Biz iktidara geldik vergi affı yok. Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa ne yapmaya çalışmak? Zaten vergi affı geliyor, vergi ödemeyelim. Yok, biz ne dedik. Vergi affı yok. Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destek var, baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubatta fena değil, bunların bütçe performansı iyi gidiyor, oradan nasıl sekteye vururuz? Sabahtan akşama yalan. Kağıt sallıyor, onu bunu diyor. Yok. "Bu çerçevede aflar dönemi bitti." demiştik. Ben buradan, birinci ağızdan, birilerinin yalanına kanmama noktasından bunu da söyleyeyim."