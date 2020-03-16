TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden duyuruluyor. TOKİ İstanbul Tuzla çekiliş sonuçları hakkında yoğun araştırma yapılıyor. Başvuru yapan yüzbinlerce kişi ve ailesi, TOKİ Tuzla kura sonuçları hakkında sorgulama yapıyor. Sürekli güncellenen asil yedek isim listesine haberimizden ulaşabilir ve kurada isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz. Tuzla'da inşa edilecek toplam 5750 konutun 4025'i 2+1 tipinde, 1725' ise 3+1 tipinde inşa edilecek. Hah sahiplerine taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak. 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)

16 Mart 2020 Pazartesi saat 11:00

17 Mart 2020 Salı saat: 09:00