TOKİ kura canlı izle! TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı yayın hakkında başvuru yapan yüzbinlerce kişi araştırma yapıyor. Nefesler tutuldu ve TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi için geri sayıma geçildi. 16 Mart Pazartesi saat 11:00'de başlayacak TOKİ Tuzla kura çekilişini canlı izleme yolları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, TOKİ kura canlı yayın nasıl izlenir? TOKİ'nin resmi sosyal medya kanalları Facebook, Youtube, Twitter üzerinden çekiliş canlı yayınlanacak.

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TÖRENLER İPTAL

TOKİ'den yapılan açıklamada, küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki kura törenlerinin iptal edildiği belirtildi.

Kura takviminin değiştirilmediği aktarılan açıklamada, kuraların aynı tarihlerde noter huzurunda yapılacağı ve TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacağı kaydedildi.

İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLIYOR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edeceği 10 bin konut için kura çekimi yarın başlayacak.

TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 24 Şubat'ta başlayan kuralar devam ediyor.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara, Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal konutlara 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Toplamda 375 bin 953 ile en çok başvurunun yapıldığı İstanbul'da kuralar 16-20 Mart'ta çekilecek. Tuzla'da inşa edilecek 5 bin 750 konut için 16-17 Mart'ta, Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18-19 Mart'ta, Başakşehir'deki 500 konut için 20 Mart'ta kura çekimi gerçekleştirilecek.

Küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda kura çekimleri için tören yapılmayacak. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ 'nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.