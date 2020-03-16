TOKİ İstanbul Tuzla çekiliş sonuçları açıklanıyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Yüzbinlerce kişinin başvuru yaptığı TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesine sayfamızdan ulaşabilir ve isminizin çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz. Tuzla'da inşa edilecek toplam 5750 konutun 4025'i 2+1 tipinde, 1725' ise 3+1 tipinde inşa edilecek. Hah sahiplerine taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak. 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)

16 Mart 2020 Pazartesi saat 11:00

17 Mart 2020 Salı saat: 09:00