16 Mart geldi çattı! TOKİ İstanbul konutları için çekiliş ve kuralar belli olmaya başlayacak. Bu bağlamda bugün İstanbul TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları açıklaması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi için geri sayıma geçildi. 16 Mart Pazartesi saat 11:00'de başladı. TOKİ Tuzla kura çekilişini canlı izleme yolları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, TOKİ kura canlı yayın nasıl izlenir? TOKİ'nin resmi sosyal medya kanalları Facebook, Youtube, Twitter üzerinden çekiliş canlı yayınlanacak. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklama ile kura çekilişi ile ismi çıkmayan kişilere ücret iadesi için ödemelerin 5 iş günü sonrasında yapılacağı duyuruldu.

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