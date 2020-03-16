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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 14:34
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    • 16.03.2020 14:34
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    Talihliler açıklandı! i 2+1 ve 3+1 ! 16-17 Mart TOKİ kura çekiliş sonuçları!

    sonuçları! 2+1 ve 3+1 oldukça merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edeceği 10 bin konut için kura çekimi bugün başladı. TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 24 Şubat'ta başlayan kuralar devam ediyor. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara, Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal konutlara 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

    16 Mart TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları!

    16 Mart geldi çattı! TOKİ İstanbul konutları için çekiliş ve kuralar belli olmaya başlayacak. Bu bağlamda bugün İstanbul TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları açıklaması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi için geri sayıma geçildi. 16 Mart Pazartesi saat 11:00'de başladı. TOKİ Tuzla kura çekilişini canlı izleme yolları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, TOKİ kura canlı yayın nasıl izlenir? TOKİ'nin resmi sosyal medya kanalları Facebook, Youtube, Twitter üzerinden çekiliş canlı yayınlanacak. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklama ile kura çekilişi ile ismi çıkmayan kişilere ücret iadesi için ödemelerin 5 iş günü sonrasında yapılacağı duyuruldu.

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    Haberler Ekonomi Talihliler açıklandı! TOKİ Tuzla kura çekilişi 2+1 ve 3+1 isim tam listesi sorgulama! 16-17 Mart TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları!
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