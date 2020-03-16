Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları bilgilendirmek açıklamaları yapıyor. Bakanlık tarafından 81 ili ilgilendiren kafe ve yemek yeme alanlarının kapatılmasına yönelik genelge yayınlandı. Vatandaşlar yasağın detaylarını araştırmaya başladı. Peki BİM-A101-ŞOK-Hakmar marketler kapandı mı, kapanacak mı? İşte detaylar

BİM-A101-ŞOK-Hakmar marketler kapandı mı?

Vatandaşlar BİM-A101-ŞOK-Hakmar marketler kapandı mı, kapanacak mı? Sorularını da merak ediyor. Şu an gelen haberlere göre BİM-A101-ŞOK-Hakmar marketler satışa devam ediyor.

Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak

Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek

Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri de bugün 24:00 itibariyle durdurulacak