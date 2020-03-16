Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.03.2020 16:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2020 16:54
    ABONE OL

    tecrübesiz ilkokul ve lise mezunu 58 bin personel alım şartları nedir?

    iş ilanları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 'nin gündemi Koronavirüs olduğu halde İŞKUR tarafından personel alımları araştırılıyor. Bu anlamda İŞKUR 58 bin personel edecek. Hangi kadrolarda personel alınacak? Başvuru şartları nedir? İlkokul, lise, tecrübe şartı yok! İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "" kısmındaki "" seçeneğine tıklamalısınız.

    İŞKUR tecrübesiz ilkokul ve lise mezunu 58 bin personel alım şartları nedir?

    İŞKUR Mart ayının ortalarına gelmek üzere olduğumuz şu günlerde personel alımlarına hız vermiş durumda. İlkokul, lise ve tecrübe şartı olmadan personel alımları yapılıyor. Adaylar bu alımlara 81 il genelinde ve yaklaşık 900 ilçe bazında başvuru yapabilecekler. Bazı ilanlarda ikamet şartı istenebilir. Tecrübe şartı aranan iş ilanları için gerekli olan tecrübe şartını SGK kayıtları ile belgelendirmeleri ve istenilen sertifikaları iş başvurusunda sunmaları istenecektir. En çok alımlar temizlik personeli, genel beden işçisi ve makineci kadrolarında oluyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi İŞKUR tecrübesiz ilkokul ve lise mezunu 58 bin personel alım şartları nedir?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri